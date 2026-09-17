A primeira audiência de instrução do processo que apura a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, ocorreu nesta quinta-feira (17), no Fórum de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Quatro testemunhas de acusação prestaram depoimento durante a sessão, que começou às 12h30 e terminou por volta das 18h.

Maria Eduarda morreu em 13 de junho deste ano após ser lançada durante um salto de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira. Segundo as investigações, a jovem teria sido lançada sem estar conectada às cordas de segurança.

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