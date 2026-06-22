A investigação sobre a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante uma atividade de rope jump em Limeira ganhou um novo capítulo. A Polícia Civil realizou a prisão temporária de mais três pessoas ligadas à organização do salto, ampliando para seis o número de detidos no caso que chocou o país.

A jovem morreu após ser lançada de uma ponte sem que o principal equipamento de segurança estivesse preso ao seu corpo. O acidente ocorreu na chamada Ponte do Esqueleto, na zona rural de Limeira, interior de São Paulo.

Polícia apura possível ocultação de provas

De acordo com a investigação, os três novos presos são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de elementos considerados importantes para o esclarecimento do caso.