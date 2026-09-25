25 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SELEÇÃO

Novos nomes ganham espaço no Brasil contra a Austrália

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Rafael Ribeiro/CBF
Ancelotti promove mudanças na equipe para o amistoso contra a Austrália, com Matheuzinho e Vitor Reis entre os titulares.
Ancelotti promove mudanças na equipe para o amistoso contra a Austrália, com Matheuzinho e Vitor Reis entre os titulares.

A Seleção Brasileira enfrenta a Austrália na manhã desta sexta-feira (25), em Townsville, no primeiro compromisso da equipe após a Copa do Mundo de 2026. A partida começou às 7h (horário de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, e marca o início de uma nova sequência de amistosos sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.

VEJA MAIS :

Oportunidades no time titular

Para o amistoso, Ancelotti aproveita a oportunidade para testar diferentes nomes na equipe titular. Hugo Souza, Matheuzinho, Vitor Reis e Estêvão estão entre os jogadores que ganham espaço na formação inicial.

O Brasil iniciou o duelo com Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo Santos e Bruno Guimarães; Estêvão, Raphinha, Endrick e Vinicius Junior.

Continuidade após a Copa

Apesar das novidades, a equipe mantém parte da base que disputou o Mundial. Sete jogadores que estiveram na Copa aparecem entre os titulares diante da Austrália. A proposta é dar sequência ao grupo enquanto novos atletas recebem oportunidades.

A Seleção inicia, assim, um novo período de preparação pensando nos próximos compromissos internacionais e na formação do elenco para o ciclo até a Copa do Mundo de 2030.

Próximos jogos

Brasil e Austrália voltarão a se enfrentar na próxima terça-feira (29), desta vez em Brisbane. Depois, a Seleção terá pela frente a Índia, em 3 de outubro, em Calcutá, encerrando a sequência de amistosos desta Data Fifa.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários