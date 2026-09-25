A Seleção Brasileira enfrenta a Austrália na manhã desta sexta-feira (25), em Townsville, no primeiro compromisso da equipe após a Copa do Mundo de 2026. A partida começou às 7h (horário de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, e marca o início de uma nova sequência de amistosos sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.

Para o amistoso, Ancelotti aproveita a oportunidade para testar diferentes nomes na equipe titular. Hugo Souza, Matheuzinho, Vitor Reis e Estêvão estão entre os jogadores que ganham espaço na formação inicial.

O Brasil iniciou o duelo com Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo Santos e Bruno Guimarães; Estêvão, Raphinha, Endrick e Vinicius Junior.

Continuidade após a Copa