A Seleção Brasileira enfrenta a Austrália na manhã desta sexta-feira (25), em Townsville, no primeiro compromisso da equipe após a Copa do Mundo de 2026. A partida começou às 7h (horário de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, e marca o início de uma nova sequência de amistosos sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.
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Oportunidades no time titular
Para o amistoso, Ancelotti aproveita a oportunidade para testar diferentes nomes na equipe titular. Hugo Souza, Matheuzinho, Vitor Reis e Estêvão estão entre os jogadores que ganham espaço na formação inicial.
O Brasil iniciou o duelo com Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo Santos e Bruno Guimarães; Estêvão, Raphinha, Endrick e Vinicius Junior.
Continuidade após a Copa
Apesar das novidades, a equipe mantém parte da base que disputou o Mundial. Sete jogadores que estiveram na Copa aparecem entre os titulares diante da Austrália. A proposta é dar sequência ao grupo enquanto novos atletas recebem oportunidades.
A Seleção inicia, assim, um novo período de preparação pensando nos próximos compromissos internacionais e na formação do elenco para o ciclo até a Copa do Mundo de 2030.
Próximos jogos
Brasil e Austrália voltarão a se enfrentar na próxima terça-feira (29), desta vez em Brisbane. Depois, a Seleção terá pela frente a Índia, em 3 de outubro, em Calcutá, encerrando a sequência de amistosos desta Data Fifa.