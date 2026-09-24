O cantor Renner, de 54 anos, publicou nesta quinta-feira (24) o primeiro vídeo nas redes sociais após a morte de Rick, seu parceiro na dupla Rick & Renner. O músico, de 59 anos, morreu nesta segunda-feira (21), após o helicóptero em que estava perder a comunicação durante um voo na Serra Catarinense.
Em um vídeo de cerca de dois minutos, Renner falou sobre o momento de luto e agradeceu as mensagens de carinho recebidas dos fãs e das famílias das pessoas que estavam na aeronave.
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“Passando aqui para agradecer as milhões de mensagens carinhosas como para comigo e para com as famílias”, afirmou o cantor. Ele também relembrou os 40 anos de convivência e parceria com Rick.
“Não é fácil, mas é Deus que está dando a força. A gente vai aos poucos, vai levantar”, declarou.
Durante a mensagem, Renner afirmou que a saudade permanecerá e destacou a importância do apoio recebido neste período. Ao final, disse que pretende continuar cantando. “Eu passei aqui para dizer que amo vocês, que o show não pode parar, a gente vai continuar cantando”, afirmou.
Velório e sepultamento
Também nesta quinta-feira, Renner foi visto carregando o caixão de Rick durante o sepultamento do cantor, realizado em Sorocaba, no interior de São Paulo. O velório e a cerimônia foram realizados de forma privada, com a presença de familiares e amigos.
Rick morreu após o helicóptero Bell 430, de matrícula PP-MGR, desaparecer durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina. A aeronave foi localizada na terça-feira, completamente destruída.
Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. O acidente encerrou uma parceria musical de quatro décadas entre Rick e Renner, marcada por sucessos na música sertaneja.