O cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, foi sepultado nesta quinta-feira (24), em Sorocaba (SP), quatro dias após morrer na queda de um helicóptero em Santa Catarina. O enterro ocorreu no Jardim Cemitério Pax, na zona leste da cidade, e foi realizado de forma reservada, com a presença de familiares e amigos próximos. A cerimônia, inicialmente prevista para as 17h, acabou antecipada para as 16h por decisão da família.

Rick morreu aos 59 anos na segunda-feira (21), quando a aeronave em que estava caiu na Serra Catarinense. O helicóptero transportava cinco pessoas, e não houve sobreviventes. Além do cantor, morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira.

O corpo de Rick chegou a Sorocaba durante a madrugada, após ser levado de Florianópolis, e o velório começou pela manhã. O acesso à cerimônia foi restrito, enquanto fãs e profissionais de imprensa acompanharam a movimentação do lado de fora do cemitério. A decisão de manter a despedida fechada havia sido comunicada pela família na quarta-feira (23), sob a justificativa de preservar a intimidade dos familiares durante o luto.