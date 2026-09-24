O cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, foi sepultado nesta quinta-feira (24), em Sorocaba (SP), quatro dias após morrer na queda de um helicóptero em Santa Catarina. O enterro ocorreu no Jardim Cemitério Pax, na zona leste da cidade, e foi realizado de forma reservada, com a presença de familiares e amigos próximos. A cerimônia, inicialmente prevista para as 17h, acabou antecipada para as 16h por decisão da família.
Rick morreu aos 59 anos na segunda-feira (21), quando a aeronave em que estava caiu na Serra Catarinense. O helicóptero transportava cinco pessoas, e não houve sobreviventes. Além do cantor, morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira.
O corpo de Rick chegou a Sorocaba durante a madrugada, após ser levado de Florianópolis, e o velório começou pela manhã. O acesso à cerimônia foi restrito, enquanto fãs e profissionais de imprensa acompanharam a movimentação do lado de fora do cemitério. A decisão de manter a despedida fechada havia sido comunicada pela família na quarta-feira (23), sob a justificativa de preservar a intimidade dos familiares durante o luto.
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Renner acompanha despedida
Renner esteve no Jardim Cemitério Pax para acompanhar a despedida do parceiro de dupla. O cantor chegou por volta do meio-dia e permaneceu no local até o fim da tarde. Na saída, acenou para os fãs que acompanhavam a movimentação do lado externo, sem falar com a imprensa.
O velório também recebeu nomes conhecidos da música sertaneja. Entre os artistas que passaram pelo local estiveram Zezé Di Camargo, Daniel, Felipe Araújo, Marrone, Paulinho, Zé Henrique, Tiago, da dupla Hugo e Tiago, além de integrantes de outras duplas e pessoas ligadas à trajetória profissional de Rick.
A morte de Rick ocorreu enquanto ele e Renner estavam em uma turnê comemorativa pelos 40 anos da dupla. Formado nos anos 1980, o projeto alcançou grande projeção na música sertaneja a partir dos anos 1990, com sucessos como “Ela É Demais” e “Nos Bares da Cidade”. Rick também teve músicas gravadas por outros artistas do gênero ao longo da carreira.