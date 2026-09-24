Um áudio enviado pelo cantor Rick, da dupla Rick & Renner, pouco antes do acidente de helicóptero em Santa Catarina revela os planos que ele tinha para o restante do dia. Na gravação, cuja autenticidade foi confirmada pela assessoria do artista, Rick combina detalhes do pouso e informa que faria uma parada em São Joaquim antes de seguir para Rancho Queimado.
O conteúdo ganhou repercussão após a aeronave em que o cantor viajava perder contato durante o trajeto pela Serra Catarinense. O helicóptero Bell 430, de matrícula PP-MGR, foi posteriormente localizado, e o Corpo de Bombeiros confirmou a morte dos cinco ocupantes.
Na mensagem, Rick explica que seguiria primeiro para São Joaquim, onde pretendia almoçar. Depois, continuaria a viagem até Rancho Queimado, onde mantinha uma casa de campo.
“Eu estou indo agora para São Joaquim. Vou almoçar lá em São Joaquim e depois eu desço… a gente vai para Rancho Queimado”, afirmou o cantor na gravação divulgada pela imprensa.
Áudio mostra preocupação com sinal de celular
Além de informar o trajeto, Rick pediu ao funcionário que permanecesse em uma área onde pudesse utilizar o telefone celular.
A preocupação estava relacionada à dificuldade de comunicação no condomínio onde ele pretendia pousar. Por isso, o cantor também solicitou as coordenadas exatas do local para que a aeronave pudesse realizar o pouso.
Segundo a mensagem, a previsão era que o grupo chegasse a Rancho Queimado por volta das 15h.
O áudio, portanto, registra uma conversa aparentemente rotineira sobre horário, localização e pouso, feita pouco antes de o helicóptero perder comunicação durante o voo.
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“O piloto vacilou muito”
Um funcionário que aguardava a chegada de Rick relatou que as condições meteorológicas preocupavam naquele momento. A região da Serra Catarinense enfrentava chuva e condições adversas, que também dificultaram posteriormente os trabalhos das equipes de busca.
Ao comentar o ocorrido, o funcionário afirmou que “o piloto vacilou muito”.
A declaração, porém, representa uma avaliação pessoal do funcionário e não uma conclusão sobre as causas do acidente.
As circunstâncias que levaram à queda do helicóptero ainda são objeto de investigação pelas autoridades responsáveis. O mau tempo foi relatado como um dos fatores que dificultaram as buscas, mas não deve ser tratado, neste momento, como causa definitiva do acidente.
Quem estava no helicóptero com Rick?
Rick estava acompanhado do empresário Bruno Avelar e do videomaker Paulo Soares. A aeronave também transportava dois pilotos.
O Bell 430 havia decolado de Porto Belo, em Santa Catarina, com destino a São Joaquim. Durante o percurso pela região serrana, a comunicação com o helicóptero foi perdida.
As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e da Força Aérea Brasileira, além de drones e outras estruturas de localização.
Os destroços foram encontrados na manhã de terça-feira (22). O Corpo de Bombeiros confirmou posteriormente que os cinco ocupantes morreram no acidente.
O que o áudio revela sobre a viagem?
A gravação ajuda a reconstruir parte do planejamento da viagem realizada por Rick naquele dia.
O cantor pretendia passar primeiro por São Joaquim, onde faria uma refeição, e posteriormente seguir para Rancho Queimado. O áudio também mostra que havia uma pessoa aguardando a chegada do grupo e preparada para orientar o piloto até o ponto de pouso.
A assessoria de Rick confirmou à CNN Brasil que a gravação era verdadeira.
O registro, no entanto, não esclarece o que aconteceu com a aeronave depois da perda de comunicação. A investigação deverá analisar as condições meteorológicas, o voo, a aeronave e outros elementos para determinar as circunstâncias do acidente.
Investigação deve apontar as causas da queda
Com a localização dos destroços, a apuração das autoridades passa a buscar informações que possam explicar a queda do Bell 430.
A aeronave estava com Rick, Bruno Avelar, Paulo Soares e os dois pilotos. A identificação do local do acidente permite que os investigadores avancem na coleta de evidências sobre os últimos momentos do voo.
A Força Aérea Brasileira e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) participam da apuração das circunstâncias do acidente.
Enquanto as investigações continuam, o áudio permanece como um dos últimos registros conhecidos da rotina de Rick antes da tragédia. Na gravação, o cantor fala sobre almoço, horário de chegada e coordenadas para pouso, sem indicar o que aconteceria minutos depois durante o voo pela Serra Catarinense.