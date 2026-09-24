Um áudio enviado pelo cantor Rick, da dupla Rick & Renner, pouco antes do acidente de helicóptero em Santa Catarina revela os planos que ele tinha para o restante do dia. Na gravação, cuja autenticidade foi confirmada pela assessoria do artista, Rick combina detalhes do pouso e informa que faria uma parada em São Joaquim antes de seguir para Rancho Queimado.

O conteúdo ganhou repercussão após a aeronave em que o cantor viajava perder contato durante o trajeto pela Serra Catarinense. O helicóptero Bell 430, de matrícula PP-MGR, foi posteriormente localizado, e o Corpo de Bombeiros confirmou a morte dos cinco ocupantes.

Na mensagem, Rick explica que seguiria primeiro para São Joaquim, onde pretendia almoçar. Depois, continuaria a viagem até Rancho Queimado, onde mantinha uma casa de campo.