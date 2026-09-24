O equipamento recuperado é um gravador de voz da cabine, conhecido tecnicamente como Cockpit Voice Recorder (CVR). O dispositivo registra as comunicações e os sons ocorridos dentro da cabine de comando durante o voo.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) recuperou a caixa-preta do helicóptero Bell 430 que caiu na região de Urubici, em Santa Catarina. O acidente aconteceu na última segunda-feira (21) e matou os cinco ocupantes da aeronave, entre eles o cantor Rick, da dupla sertaneja Rick e Renner.

Segundo o Cenipa, a caixa-preta será encaminhada ao Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (LABDATA), em Brasília. A preparação, extração e degravação das informações devem começar nos próximos dias.

A recuperação do equipamento ocorre após a conclusão da primeira etapa da investigação, chamada de Ação Inicial. Nessa fase, os investigadores fizeram a coleta de evidências e de partes da aeronave consideradas importantes para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Com o avanço da investigação, o Cenipa deverá analisar dados relacionados ao voo, ao ambiente operacional e aos fatores humanos. Também serão examinados componentes, equipamentos, sistemas e outros elementos que possam contribuir para a compreensão do que provocou a queda.