Os empregados da Caixa Econômica Federal decidiram manter a greve nacional após rejeitarem a nova proposta apresentada pelo banco. A decisão foi tomada em assembleias realizadas na segunda-feira (21), quando 59,3% dos trabalhadores que participaram da votação foram contrários aos termos do novo Acordo Coletivo de Trabalho.
Com a continuidade da paralisação, o funcionamento das agências pode variar de acordo com a adesão dos trabalhadores em cada região. Isso significa que algumas unidades podem permanecer fechadas, enquanto outras podem funcionar parcialmente. A greve começou em 10 de setembro e segue por tempo indeterminado.
Um dos principais pontos discutidos nas negociações é o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos empregados. Na nova proposta, o banco apresentou a possibilidade de aumentar de 6,5% para 9% da folha de pagamento o limite de participação da instituição no custeio do plano a partir de 2027. Para 2026, a proposta previa a manutenção das mensalidades sem reajuste e a cobertura do déficit registrado pelo plano.
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Outros bancos também tiveram paralisações
A mobilização não está restrita à Caixa. Empregados do Banco da Amazônia também mantêm movimentos em algumas bases sindicais, enquanto o Banco do Brasil já teve a paralisação encerrada na maior parte das regiões após a aprovação do novo acordo coletivo pelos trabalhadores. O cenário, portanto, é diferente entre as instituições e pode mudar conforme novas assembleias sejam realizadas.
Para os clientes, os principais impactos estão relacionados aos serviços que dependem do atendimento presencial de funcionários. Pix, aplicativos, internet banking, cartões e caixas eletrônicos continuam disponíveis para as operações oferecidas por esses canais. Na Caixa, também existem alternativas como casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e o Caixa Tem para determinados serviços.
Como a adesão à greve não ocorre necessariamente de forma igual em todas as unidades, quem precisa resolver uma demanda presencial deve verificar o funcionamento da agência antes de se deslocar. A continuidade do movimento dependerá das próximas negociações e das decisões dos trabalhadores, enquanto ainda não há uma data definida para o encerramento da paralisação.