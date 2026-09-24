Os empregados da Caixa Econômica Federal decidiram manter a greve nacional após rejeitarem a nova proposta apresentada pelo banco. A decisão foi tomada em assembleias realizadas na segunda-feira (21), quando 59,3% dos trabalhadores que participaram da votação foram contrários aos termos do novo Acordo Coletivo de Trabalho.

Com a continuidade da paralisação, o funcionamento das agências pode variar de acordo com a adesão dos trabalhadores em cada região. Isso significa que algumas unidades podem permanecer fechadas, enquanto outras podem funcionar parcialmente. A greve começou em 10 de setembro e segue por tempo indeterminado.

Um dos principais pontos discutidos nas negociações é o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos empregados. Na nova proposta, o banco apresentou a possibilidade de aumentar de 6,5% para 9% da folha de pagamento o limite de participação da instituição no custeio do plano a partir de 2027. Para 2026, a proposta previa a manutenção das mensalidades sem reajuste e a cobertura do déficit registrado pelo plano.