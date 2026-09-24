A avenida Dr. Paulo de Moraes, em Piracicaba, passa por serviços de fresagem do pavimento para receber uma nova camada de asfalto. A intervenção ocorre no trecho entre a rua do Rosário e o viaduto da avenida 31 de Março e integra o programa de recuperação da malha viária do município.

Preparação da via

A fresagem consiste na retirada da camada deteriorada do pavimento e na preparação da superfície para receber a nova massa asfáltica. Após essa etapa, será realizado o recapeamento do trecho.

Segundo a Prefeitura, os trabalhos fazem parte de uma série de intervenções realizadas em diferentes regiões da cidade para recuperação de ruas e avenidas.