24 de setembro de 2026
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OBRAS

Avenida Dr. Paulo de Moraes passa por obras para novo asfalto

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Avenida Dr. Paulo de Moraes passa por fresagem antes da aplicação de novo pavimento asfáltico em Piracicaba.
Avenida Dr. Paulo de Moraes passa por fresagem antes da aplicação de novo pavimento asfáltico em Piracicaba.

A avenida Dr. Paulo de Moraes, em Piracicaba, passa por serviços de fresagem do pavimento para receber uma nova camada de asfalto. A intervenção ocorre no trecho entre a rua do Rosário e o viaduto da avenida 31 de Março e integra o programa de recuperação da malha viária do município.

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Preparação da via

A fresagem consiste na retirada da camada deteriorada do pavimento e na preparação da superfície para receber a nova massa asfáltica. Após essa etapa, será realizado o recapeamento do trecho.

Segundo a Prefeitura, os trabalhos fazem parte de uma série de intervenções realizadas em diferentes regiões da cidade para recuperação de ruas e avenidas.

Outras vias recebem obras

Na Vila Rezende, a avenida Dona Francisca já começou a receber a nova massa asfáltica. Os serviços são realizados no trecho entre as avenidas Barão de Serra Negra e 1º de Agosto.

A próxima frente de trabalho será na rua Esmeralda de Almeida Nascimento, no bairro Nossa Senhora de Fátima, que também será contemplada com recapeamento.

Trânsito

A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos orienta motoristas e moradores a evitarem deixar veículos estacionados nas vias durante a execução dos serviços. A medida busca evitar interrupções nos trabalhos e a necessidade de novos recortes no pavimento.

A programação das obras pode sofrer alterações, e os serviços podem provocar desvios e bloqueios temporários no trânsito.

Recuperação da malha viária

De acordo com a Prefeitura, desde 2025, já foram recapeados 128 quilômetros de vias em Piracicaba, abrangendo 106 ruas e avenidas. Entre os locais que receberam intervenções estão as avenidas Rio das Pedras, Raposo Tavares, Pompeia, Saldanha Marinho, Brasília e Comendador Luciano Guidotti.

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