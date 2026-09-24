A avenida Dr. Paulo de Moraes, em Piracicaba, passa por serviços de fresagem do pavimento para receber uma nova camada de asfalto. A intervenção ocorre no trecho entre a rua do Rosário e o viaduto da avenida 31 de Março e integra o programa de recuperação da malha viária do município.
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Preparação da via
A fresagem consiste na retirada da camada deteriorada do pavimento e na preparação da superfície para receber a nova massa asfáltica. Após essa etapa, será realizado o recapeamento do trecho.
Segundo a Prefeitura, os trabalhos fazem parte de uma série de intervenções realizadas em diferentes regiões da cidade para recuperação de ruas e avenidas.
Outras vias recebem obras
Na Vila Rezende, a avenida Dona Francisca já começou a receber a nova massa asfáltica. Os serviços são realizados no trecho entre as avenidas Barão de Serra Negra e 1º de Agosto.
A próxima frente de trabalho será na rua Esmeralda de Almeida Nascimento, no bairro Nossa Senhora de Fátima, que também será contemplada com recapeamento.
Trânsito
A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos orienta motoristas e moradores a evitarem deixar veículos estacionados nas vias durante a execução dos serviços. A medida busca evitar interrupções nos trabalhos e a necessidade de novos recortes no pavimento.
A programação das obras pode sofrer alterações, e os serviços podem provocar desvios e bloqueios temporários no trânsito.
Recuperação da malha viária
De acordo com a Prefeitura, desde 2025, já foram recapeados 128 quilômetros de vias em Piracicaba, abrangendo 106 ruas e avenidas. Entre os locais que receberam intervenções estão as avenidas Rio das Pedras, Raposo Tavares, Pompeia, Saldanha Marinho, Brasília e Comendador Luciano Guidotti.