O Semae atualizou a previsão para conclusão da manutenção emergencial na ETA Luiz de Queiroz, localizada no Centro de Piracicaba. Agora, os serviços devem ser finalizados até as 18h desta quinta-feira (24).
A intervenção é necessária para a substituição de um trecho de 25 metros de uma adutora de 500 milímetros, que passa sobre o canal da antiga fábrica Boyes. Segundo o Semae, a estrutura apresenta avançado processo de oxidação e vazamentos.
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Abastecimento será normalizado gradativamente
Após a conclusão dos serviços, o abastecimento será retomado e a normalização ocorrerá de forma gradativa. Durante esse período, o Semae reforça a orientação para que a população economize água. A recomendação é evitar desperdícios e, sempre que possível, adiar atividades que demandem grande volume de água. A medida ajuda na recuperação dos níveis dos reservatórios até a completa estabilização do sistema.
Os trabalhos podem continuar afetando o abastecimento nas regiões da Paulicéia (Elevado e Apoiado), Campestre, Kobayat Líbano e bairros próximos. O Semae mantém canais de atendimento 24 horas para dúvidas e ocorrências: WhatsApp pelo (19) 3403-9608, Central pelo 0800 772 9611 e Disque 115.