O Semae atualizou a previsão para conclusão da manutenção emergencial na ETA Luiz de Queiroz, localizada no Centro de Piracicaba. Agora, os serviços devem ser finalizados até as 18h desta quinta-feira (24).

A intervenção é necessária para a substituição de um trecho de 25 metros de uma adutora de 500 milímetros, que passa sobre o canal da antiga fábrica Boyes. Segundo o Semae, a estrutura apresenta avançado processo de oxidação e vazamentos.

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