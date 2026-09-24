Os fãs de Sandy e Junior ganharam um novo motivo para ficar de olho nas redes sociais. Os irmãos anunciaram nesta quinta-feira (24) uma novidade conjunta prevista para São Paulo em 2027, mas decidiram manter o formato do projeto em segredo por enquanto. A dupla informou que os detalhes serão revelados em novembro.
A publicação conjunta apresenta a indicação de São Paulo e do ano de 2027, o que imediatamente despertou especulações sobre um possível reencontro musical. Até o momento, porém, não foram confirmados oficialmente uma nova turnê, número de apresentações, data, local ou venda de ingressos.
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A expectativa ganha força por causa do histórico dos irmãos. Sandy e Junior voltaram a se apresentar juntos em 2019, quando realizaram a turnê Nossa História, criada para celebrar os 30 anos da primeira apresentação profissional da dupla. O projeto passou por diferentes cidades brasileiras e terminou em novembro daquele ano.
Desde então, os dois seguiram em projetos individuais, mas o reencontro de 2019 permaneceu como um dos momentos mais marcantes da trajetória da dupla. Agora, a indicação de uma nova parceria em São Paulo para 2027 volta a colocar Sandy e Junior no centro das conversas entre os fãs, enquanto o público aguarda a próxima revelação.