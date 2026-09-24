Os fãs de Sandy e Junior ganharam um novo motivo para ficar de olho nas redes sociais. Os irmãos anunciaram nesta quinta-feira (24) uma novidade conjunta prevista para São Paulo em 2027, mas decidiram manter o formato do projeto em segredo por enquanto. A dupla informou que os detalhes serão revelados em novembro.

A publicação conjunta apresenta a indicação de São Paulo e do ano de 2027, o que imediatamente despertou especulações sobre um possível reencontro musical. Até o momento, porém, não foram confirmados oficialmente uma nova turnê, número de apresentações, data, local ou venda de ingressos.

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