24 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
NOVIDADE

Sandy e Junior anunciam projeto conjunto para 2027

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Sandy e Junior anunciaram uma novidade conjunta para 2027 e prometeram revelar mais detalhes em novembro.
Sandy e Junior anunciaram uma novidade conjunta para 2027 e prometeram revelar mais detalhes em novembro.

Os fãs de Sandy e Junior ganharam um novo motivo para ficar de olho nas redes sociais. Os irmãos anunciaram nesta quinta-feira (24) uma novidade conjunta prevista para São Paulo em 2027, mas decidiram manter o formato do projeto em segredo por enquanto. A dupla informou que os detalhes serão revelados em novembro.

A publicação conjunta apresenta a indicação de São Paulo e do ano de 2027, o que imediatamente despertou especulações sobre um possível reencontro musical. Até o momento, porém, não foram confirmados oficialmente uma nova turnê, número de apresentações, data, local ou venda de ingressos.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

A expectativa ganha força por causa do histórico dos irmãos. Sandy e Junior voltaram a se apresentar juntos em 2019, quando realizaram a turnê Nossa História, criada para celebrar os 30 anos da primeira apresentação profissional da dupla. O projeto passou por diferentes cidades brasileiras e terminou em novembro daquele ano.

Desde então, os dois seguiram em projetos individuais, mas o reencontro de 2019 permaneceu como um dos momentos mais marcantes da trajetória da dupla. Agora, a indicação de uma nova parceria em São Paulo para 2027 volta a colocar Sandy e Junior no centro das conversas entre os fãs, enquanto o público aguarda a próxima revelação.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários