Os funcionários da Caixa Econômica Federal rejeitaram novamente a proposta apresentada pelo banco para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026/2028. Em assembleia realizada nesta segunda-feira (21), 59,3% dos participantes votaram contra a oferta, mantendo a paralisação dos trabalhadores.

A greve continua nesta terça-feira (22), enquanto representantes dos empregados avaliam os próximos passos da mobilização. O principal ponto de divergência nas negociações envolve o Saúde Caixa, plano de assistência médica oferecido aos trabalhadores, aposentados, pensionistas e dependentes.

A Caixa apresentou uma nova proposta em 18 de setembro, com alterações em pontos econômicos, sociais e no custeio do plano de saúde. Entre as medidas está a ampliação de 8% para 9% do limite de participação da Caixa no custeio do Saúde Caixa e a previsão de uma contribuição de 3,7% para empregados, aposentados e pensionistas a partir de janeiro de 2027.

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