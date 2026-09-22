Os funcionários da Caixa Econômica Federal rejeitaram novamente a proposta apresentada pelo banco para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026/2028. Em assembleia realizada nesta segunda-feira (21), 59,3% dos participantes votaram contra a oferta, mantendo a paralisação dos trabalhadores.
A greve continua nesta terça-feira (22), enquanto representantes dos empregados avaliam os próximos passos da mobilização. O principal ponto de divergência nas negociações envolve o Saúde Caixa, plano de assistência médica oferecido aos trabalhadores, aposentados, pensionistas e dependentes.
A Caixa apresentou uma nova proposta em 18 de setembro, com alterações em pontos econômicos, sociais e no custeio do plano de saúde. Entre as medidas está a ampliação de 8% para 9% do limite de participação da Caixa no custeio do Saúde Caixa e a previsão de uma contribuição de 3,7% para empregados, aposentados e pensionistas a partir de janeiro de 2027.
Contas continuam com vencimento normal
A paralisação dos bancários não suspende automaticamente as obrigações financeiras dos clientes. Boletos, contas de consumo, parcelas e demais compromissos continuam tendo as mesmas datas de vencimento.
Por isso, quem utiliza serviços da Caixa deve procurar alternativas para realizar pagamentos, evitando deixar uma conta vencer simplesmente por causa da greve.
Aplicativos e canais digitais podem ser utilizados para operações disponíveis de forma eletrônica. Dependendo do tipo de cobrança, também podem ser usados outros estabelecimentos autorizados a receber pagamentos, como casas lotéricas e correspondentes bancários.
A recomendação é guardar comprovantes das tentativas de pagamento caso algum problema relacionado à paralisação impeça a conclusão de uma operação.
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Saques e depósitos podem continuar
A greve não significa que todos os serviços da Caixa sejam interrompidos. Parte das operações pode continuar sendo realizada pelos canais de autoatendimento e digitais.
Saques, por exemplo, podem ser feitos em terminais eletrônicos, além de outros pontos habilitados. Depósitos também podem contar com canais alternativos, dependendo da operação e do local.
Ao utilizar caixas eletrônicos, a recomendação é não aceitar ajuda de desconhecidos. Cartão, senha e dados bancários devem permanecer sob controle do próprio cliente.
A utilização dos aplicativos também permite realizar diversas operações sem a necessidade de comparecer presencialmente a uma agência.
Bolsa Família continua sendo pago
Para os beneficiários de programas sociais, uma das principais dúvidas durante a greve é se a paralisação pode interromper os pagamentos.
No caso do Bolsa Família, os pagamentos seguem normalmente. A Caixa iniciou o calendário de setembro em 17 de setembro e informou que os beneficiários podem movimentar os recursos principalmente pelo aplicativo Caixa Tem.
O dinheiro também pode ser utilizado para compras com cartão de débito, pagamento de contas e outras operações disponíveis nos canais digitais. Saques podem ser realizados em lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento.
Assim, o beneficiário não precisa necessariamente comparecer a uma agência para movimentar o dinheiro depositado pelo programa.
A Caixa também informou que aproximadamente R$ 13 bilhões serão pagos no calendário de setembro, alcançando cerca de 19,3 milhões de famílias.
Por que os funcionários estão em greve?
A paralisação ocorre durante as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2026/2028. Depois de novas rodadas de negociação, a Caixa apresentou uma proposta final aos empregados, que foi submetida às assembleias.
Entre os pontos discutidos estão reajustes salariais e de benefícios, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), condições de trabalho, Super Caixa e Saúde Caixa.
O Saúde Caixa ocupa uma posição central nas negociações. Na proposta apresentada pelo banco, o limite de contribuição da Caixa para o custeio do plano passa de 8% para 9%, enquanto está prevista uma mensalidade de 3,7% para empregados, aposentados e pensionistas a partir de janeiro de 2027.
A proposta também prevê redução do teto anual de coparticipação para R$ 4,7 mil e alteração do valor referente ao pronto-socorro para R$ 120.
Nova rodada pode definir os próximos passos
Com a rejeição da proposta nesta segunda-feira, os trabalhadores mantêm a paralisação e o processo de negociação continua.
A Caixa, por sua vez, afirma que apresentou avanços nas negociações e mantém a disposição para o diálogo com as entidades que representam os empregados. O banco informou que a proposta foi construída após novas reuniões com representantes dos trabalhadores.
Enquanto não houver novo acordo, clientes da Caixa devem acompanhar os canais oficiais do banco e utilizar as alternativas digitais e de atendimento disponíveis.
Para quem recebe benefícios sociais, a orientação é verificar o calendário de pagamento e priorizar os canais que não dependem do atendimento presencial nas agências.