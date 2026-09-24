Na sexta-feira (25), às 17h30, será exibido “Nem Tudo É Paz E Amor”, dirigido por Betão Aguiar. O documentário acompanha filhos de nomes ligados à contracultura e revisita temas como psicodelia, drogas, sexo, resistência à ditadura e os desafios de crescer em meio às transformações daquele período.

Piracicaba recebe, entre sexta-feira (25) e domingo (27), uma programação gratuita do IN-EDIT Brasil, festival internacional dedicado ao documentário musical. Ao todo, serão exibidos três filmes no Sesc Piracicaba, além de um show de forró no Largo dos Pescadores.

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Às 19h30, o público poderá assistir a “Quando A Gente Vira Um - Mestre Ambrósio”, de Cláudia Dias Perez Machado e Shinji Shiozaki. O filme acompanha o reencontro dos integrantes da banda, quase duas décadas depois, e recupera a trajetória do grupo surgido no Recife no início dos anos 1990. A banda mergulhou na cultura popular de Pernambuco e aproximou referências tradicionais de experimentações musicais, tornando-se um dos grupos ligados à cena do manguebeat. O documentário mostra como esses saberes foram transformados em sons contemporâneos.

Ainda na sexta-feira, às 21h, a programação segue para o Largo dos Pescadores, onde será realizado o show Forró da Tassia, com apoio do Do Largo e da Colombina. No domingo (27), às 17h, o Sesc recebe “Sun Ra: Do The Impossible”, dirigido por Christine Turner. A produção apresenta a trajetória de Sun Ra, figura marcante do jazz conhecida também por sua atuação como poeta e filósofo e pela criação de uma persona ligada a Saturno.