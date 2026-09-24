Um índice de massa corporal (IMC) mais elevado durante a adolescência pode estar relacionado a um ritmo mais acelerado de envelhecimento biológico na vida adulta. A conclusão é de um estudo da Universidade de Jyväskylä, na Finlândia, que analisou dados de participantes acompanhados por aproximadamente quatro décadas.
A pesquisa utilizou informações do Estudo de Risco Cardiovascular em Jovens Finlandeses. O IMC dos participantes foi medido durante a adolescência, entre os 9 e os 18 anos, enquanto dados sobre saúde e estilo de vida foram coletados em diferentes momentos ao longo do acompanhamento.
Para avaliar o envelhecimento biológico, os pesquisadores utilizaram relógios epigenéticos, modelos computacionais baseados em padrões de metilação do DNA. O método permite estimar a idade biológica e verificar se ela avança em ritmo diferente da idade cronológica.
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Relação também foi investigada pela genética
Além de analisar o IMC, os pesquisadores avaliaram a predisposição genética para um índice mais elevado. Para isso, utilizaram uma pontuação de risco poligênico, que reúne os efeitos de centenas de variantes genéticas associadas ao IMC, e aplicaram a chamada randomização mendeliana para investigar uma possível relação causal.
Os resultados indicaram que a predisposição genética para um IMC mais elevado e o próprio IMC elevado na adolescência estavam associados a um envelhecimento biológico mais acelerado. Segundo os pesquisadores, parte dessa relação pode estar ligada ao fato de um IMC mais alto durante a adolescência persistir na vida adulta, período em que problemas relacionados à obesidade podem se desenvolver ao longo de muitos anos.
O estudo também destaca que o envelhecimento biológico acelerado tem sido associado a maior risco de doenças crônicas e morte prematura. Os pesquisadores apontam que compreender essa relação pode ajudar a identificar riscos à saúde relacionados ao sobrepeso e à obesidade antes que eles se tornem aparentes em avaliações clínicas, reforçando a importância da prevenção ao longo da vida.