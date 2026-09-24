Um índice de massa corporal (IMC) mais elevado durante a adolescência pode estar relacionado a um ritmo mais acelerado de envelhecimento biológico na vida adulta. A conclusão é de um estudo da Universidade de Jyväskylä, na Finlândia, que analisou dados de participantes acompanhados por aproximadamente quatro décadas.

A pesquisa utilizou informações do Estudo de Risco Cardiovascular em Jovens Finlandeses. O IMC dos participantes foi medido durante a adolescência, entre os 9 e os 18 anos, enquanto dados sobre saúde e estilo de vida foram coletados em diferentes momentos ao longo do acompanhamento.

Para avaliar o envelhecimento biológico, os pesquisadores utilizaram relógios epigenéticos, modelos computacionais baseados em padrões de metilação do DNA. O método permite estimar a idade biológica e verificar se ela avança em ritmo diferente da idade cronológica.