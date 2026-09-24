Uma história que parecia saída de uma lenda urbana provocou medo entre famílias brasileiras no início dos anos 1990. Balas e chicletes vendidos nas proximidades de escolas foram encontrados com vestígios de cocaína, dando início a uma investigação que rapidamente ultrapassou as fronteiras do Rio de Janeiro e chegou a diferentes estados.

O episódio começou em setembro de 1991, quando Maria Alice Natividade Pereira, diretora adjunta do Colégio Coelho de Almeida, na Tijuca, procurou a polícia após alunos apresentarem mal-estar depois de consumir doces comprados de um vendedor ambulante na porta da escola.

Segundo o relato feito à época, uma estudante entregou à direção um pacote de balas que apresentava pequenos furos e sinais de alteração nas embalagens. A suspeita levou o caso à 19ª Delegacia de Polícia, na Tijuca.