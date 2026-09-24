A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a inclusão do DIU hormonal na lista de procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde para pacientes com endometriose. A medida também determina que as operadoras cubram o procedimento de inserção do dispositivo.

A nova regra foi estabelecida pela Resolução Normativa nº 680, publicada em 18 de setembro, e entra em vigor a partir de 1º de outubro.

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