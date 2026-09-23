A chegada da primavera traz dias mais quentes, aumento da vegetação e mudanças na umidade do ambiente. Para os cães, a estação também pode significar maior exposição a fatores capazes de provocar ou intensificar problemas de pele, principalmente entre animais que já têm predisposição a alergias.

Um dos sinais mais fáceis de perceber em casa é a coceira. O cachorro pode passar a se lamber mais, morder determinadas partes do corpo ou apresentar vermelhidão e alterações na pelagem. O pólen espalhado durante a floração é um dos possíveis fatores, assim como o contato mais frequente com grama e outras plantas durante os passeios.

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O que pode estar por trás da coceira?