Uma fuga desesperada terminou em prisão e ainda ganhou um capítulo de tentativa de suborno em Piracicaba.
Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (22), no bairro Água Branca, após fugir de uma abordagem e abandonar o veículo em uma área de mata.
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Segundo a PM, os policiais patrulhavam a Rua Daniel Arruda quando perceberam um veículo entrando na via em alta velocidade. A equipe acionou os sinais sonoros e luminosos para realizar a abordagem, mas o motorista acelerou e iniciou uma fuga.
O acompanhamento terminou próximo a uma área de mata. O suspeito abandonou o veículo e tentou escapar correndo, mas foi alcançado e detido pelos policiais.
Ainda conforme a PM, durante a abordagem, o homem informou espontaneamente que havia drogas dentro do carro. E a ocorrência ficou ainda mais grave: ele teria oferecido R$ 10 mil aos policiais para ser liberado, afirmando que o dinheiro seria entregue por seu “gerente”.
Dentro do veículo, os policiais encontraram diversos tipos de entorpecentes, incluindo MD, cocaína, ecstasy, maconha, haxixe e lança-perfume, além de embalagens e materiais relacionados ao preparo e à comercialização das drogas. Também foram apreendidos um celular, R$ 27 em dinheiro e o veículo utilizado pelo suspeito.
A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial de Piracicaba. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, e o homem permaneceu à disposição da Justiça. Segundo a imprensa local, ele também deverá responder pela tentativa de oferecer vantagem aos policiais.