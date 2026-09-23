Ainda conforme a PM, durante a abordagem, o homem informou espontaneamente que havia drogas dentro do carro. E a ocorrência ficou ainda mais grave: ele teria oferecido R$ 10 mil aos policiais para ser liberado, afirmando que o dinheiro seria entregue por seu “gerente”.

Dentro do veículo, os policiais encontraram diversos tipos de entorpecentes, incluindo MD, cocaína, ecstasy, maconha, haxixe e lança-perfume, além de embalagens e materiais relacionados ao preparo e à comercialização das drogas. Também foram apreendidos um celular, R$ 27 em dinheiro e o veículo utilizado pelo suspeito.

A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial de Piracicaba. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, e o homem permaneceu à disposição da Justiça. Segundo a imprensa local, ele também deverá responder pela tentativa de oferecer vantagem aos policiais.