Um trem que seguia em direção ao Porto de Santos descarrilou sobre uma ponte que passa pelo Ribeirão Tatu, na região do Bairro do Tatu, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, na manhã de quarta-feira (23). Segundo informações preliminares, entre sete e oito vagões teriam saído dos trilhos. Com o acidente, algumas peças da composição e parte da carga de milho caíram no Ribeirão Tatu.

Equipes atuam no local

Equipes técnicas da Rumo, concessionária responsável pela administração da ferrovia, foram mobilizadas para atender à ocorrência.

Os trabalhos incluem a remoção dos vagões que tombaram e a liberação dos trilhos. A empresa informou que as equipes também atuam para normalizar a circulação no trecho.