Um trem que seguia em direção ao Porto de Santos descarrilou sobre uma ponte que passa pelo Ribeirão Tatu, na região do Bairro do Tatu, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, na manhã de quarta-feira (23). Segundo informações preliminares, entre sete e oito vagões teriam saído dos trilhos. Com o acidente, algumas peças da composição e parte da carga de milho caíram no Ribeirão Tatu.
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Equipes atuam no local
Equipes técnicas da Rumo, concessionária responsável pela administração da ferrovia, foram mobilizadas para atender à ocorrência.
Os trabalhos incluem a remoção dos vagões que tombaram e a liberação dos trilhos. A empresa informou que as equipes também atuam para normalizar a circulação no trecho.
Rumo confirma tombamento de vagões
Em nota, a Rumo informou que, por volta das 11h40, foi registrado o tombamento de cerca de sete vagões carregados de grãos de uma composição ferroviária na região de Limeira.
Segundo a concessionária, não houve feridos. A empresa afirmou ainda que as equipes foram prontamente mobilizadas para o atendimento da ocorrência e a normalização da via.
Causas serão apuradas
As causas do descarrilamento ainda não foram esclarecidas. De acordo com a Rumo, as circunstâncias do acidente serão devidamente apuradas.