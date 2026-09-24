24 de setembro de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Descarrilamento faz vagões tombarem e carga cair em rio; VEJA

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Tadeu Nogueira: Educadora Limeira
Vagões carregados de grãos tombaram durante o descarrilamento; parte da carga caiu no rio.
Vagões carregados de grãos tombaram durante o descarrilamento; parte da carga caiu no rio.

Um trem que seguia em direção ao Porto de Santos descarrilou sobre uma ponte que passa pelo Ribeirão Tatu, na região do Bairro do Tatu, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, na manhã de quarta-feira (23). Segundo informações preliminares, entre sete e oito vagões teriam saído dos trilhos. Com o acidente, algumas peças da composição e parte da carga de milho caíram no Ribeirão Tatu.

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Equipes atuam no local

Equipes técnicas da Rumo, concessionária responsável pela administração da ferrovia, foram mobilizadas para atender à ocorrência.

Os trabalhos incluem a remoção dos vagões que tombaram e a liberação dos trilhos. A empresa informou que as equipes também atuam para normalizar a circulação no trecho.

Rumo confirma tombamento de vagões

Em nota, a Rumo informou que, por volta das 11h40, foi registrado o tombamento de cerca de sete vagões carregados de grãos de uma composição ferroviária na região de Limeira.

Segundo a concessionária, não houve feridos. A empresa afirmou ainda que as equipes foram prontamente mobilizadas para o atendimento da ocorrência e a normalização da via.

Causas serão apuradas

As causas do descarrilamento ainda não foram esclarecidas. De acordo com a Rumo, as circunstâncias do acidente serão devidamente apuradas.

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