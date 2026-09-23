Depois de meses aprendendo a tocar diferentes instrumentos, cerca de 100 alunos de escolas públicas de Piracicaba terão um novo desafio nesta quinta-feira (24): subir ao palco do Teatro do Engenho e apresentar, diante do público, parte do que construíram ao longo do ano. O recital começa às 19h30 e tem entrada gratuita.

Os estudantes, de 10 a 17 anos, participam de um projeto de educação musical desenvolvido pela Associação Educação Harmoniosa em 10 escolas públicas da cidade. Ao todo, cerca de 300 crianças e adolescentes integram as atividades, que incluem aulas de instrumentos e oportunidades de apresentação.

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