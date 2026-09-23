23 de setembro de 2026
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CULTURA

Teatro do Engenho terá recital gratuito nesta quinta-feira (24)

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Jovens músicos de 10 a 17 anos apresentam canções como
Jovens músicos de 10 a 17 anos apresentam canções como "Asa Branca", "Anunciação" e "Stand By Me".

Depois de meses aprendendo a tocar diferentes instrumentos, cerca de 100 alunos de escolas públicas de Piracicaba terão um novo desafio nesta quinta-feira (24): subir ao palco do Teatro do Engenho e apresentar, diante do público, parte do que construíram ao longo do ano. O recital começa às 19h30 e tem entrada gratuita.

Os estudantes, de 10 a 17 anos, participam de um projeto de educação musical desenvolvido pela Associação Educação Harmoniosa em 10 escolas públicas da cidade. Ao todo, cerca de 300 crianças e adolescentes integram as atividades, que incluem aulas de instrumentos e oportunidades de apresentação.

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Durante 2026, os alunos já mostraram um pouco desse aprendizado em apresentações realizadas nas próprias escolas e também no Desfile de 7 de Setembro. O recital no Teatro do Engenho marca mais um momento dessa trajetória e coloca os estudantes em contato com um palco maior e com o público.

A variedade de instrumentos também estará presente na apresentação. Os alunos aprendem teclado, escaleta, violão, clarinete, trompete, trombone, bombardino, trompa, tuba, caixa, surdos, pratos e metalofone. Os estudantes que avançam na formação ainda podem realizar estágio na Banda da Guarda Civil.

O repertório preparado para a noite mistura músicas brasileiras e internacionais conhecidas pelo público. Entre elas estão “Hey Pai”, “Ode à Alegria”, “Asa Branca”, “Stand By Me”, “Anunciação”, “We Will Rock You”, “Gostava Tanto de Você”, “Sweet Child O’ Mine” e “Garota de Ipanema”.

Para Adilson Souza, presidente e professor da Associação Educação Harmoniosa, o recital representa mais do que uma apresentação. “É um momento muito especial para os alunos, pois representa não apenas a oportunidade de apresentar o que aprenderam, mas também de celebrar todo o esforço, dedicação e evolução ao longo dessa caminhada”, afirmou.

A apresentação conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Cultura e Educação, e parceria do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fundeca) e da Banda da Guarda Civil.

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