As equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina iniciaram nesta terça-feira (22) a operação de retirada dos corpos das cinco pessoas que morreram na queda de um helicóptero na Serra Catarinense. Entre as vítimas está o cantor Rick, da dupla Rick & Renner.

Os destroços da aeronave foram localizados após quase 20 horas de buscas em uma área de mata de difícil acesso na região de Santa Bárbara, em Urubici. (VEJA IMAGENS DOS DESTROÇOS). O helicóptero havia desaparecido na tarde de segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim.

Além do cantor, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e outros dois tripulantes. As autoridades confirmaram a morte de todos os ocupantes. As identidades dos demais envolvidos ainda não haviam sido divulgadas oficialmente em algumas das primeiras informações sobre o acidente.

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Operação entra em nova etapa