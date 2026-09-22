As equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina iniciaram nesta terça-feira (22) a operação de retirada dos corpos das cinco pessoas que morreram na queda de um helicóptero na Serra Catarinense. Entre as vítimas está o cantor Rick, da dupla Rick & Renner.
Os destroços da aeronave foram localizados após quase 20 horas de buscas em uma área de mata de difícil acesso na região de Santa Bárbara, em Urubici. (VEJA IMAGENS DOS DESTROÇOS). O helicóptero havia desaparecido na tarde de segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim.
Além do cantor, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e outros dois tripulantes. As autoridades confirmaram a morte de todos os ocupantes. As identidades dos demais envolvidos ainda não haviam sido divulgadas oficialmente em algumas das primeiras informações sobre o acidente.
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Operação entra em nova etapa
Com a localização da aeronave, o trabalho dos bombeiros passou a se concentrar na retirada das vítimas. O acesso ao ponto da queda exige cautela devido às características do terreno e às condições encontradas na região.
A operação de buscas mobilizou dezenas de profissionais, além de cães especializados, drones com câmeras térmicas, viaturas e aeronaves. A chuva e a neblina dificultaram parte dos trabalhos realizados desde o desaparecimento do helicóptero.
Após a conclusão da retirada dos corpos, a ocorrência deverá avançar para a etapa de perícia e investigação.
CENIPA investiga causas da queda
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) iniciou os procedimentos para apurar as circunstâncias do acidente.
A investigação deverá reunir informações sobre a aeronave, as condições do voo, o local da queda e possíveis fatores que tenham contribuído para o acidente. Técnicos também deverão analisar os destroços e outros elementos encontrados na área.
O objetivo da investigação aeronáutica é identificar os fatores relacionados à ocorrência e produzir informações que possam contribuir para a prevenção de novos acidentes. As causas da queda ainda não foram determinadas.
Helicóptero desapareceu durante voo
O helicóptero decolou de Porto Belo com destino à região de São Joaquim. O último contato foi registrado na tarde de segunda-feira, quando as equipes de emergência iniciaram as buscas.
Inicialmente, os trabalhos foram concentrados na região de Urubici. A área de procura foi ampliada após a obtenção de informações sobre o último sinal de celular de um dos ocupantes.
A operação contou com a atuação integrada do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Força Aérea Brasileira e equipes de apoio. O emprego de aeronaves, drones, cães e equipes terrestres permitiu ampliar a área de procura até a localização dos destroços.
Rick marcou a música sertaneja
Rick Sollo, nome artístico de Geraldo Antonio de Carvalho, tinha 59 anos e construiu uma carreira de décadas ao lado de Renner.
A dupla Rick & Renner começou a trajetória nos anos 1980 e se consolidou entre os nomes conhecidos da música sertaneja. Entre as músicas que marcaram a carreira estão "Ela é Demais", "Cara de Pau" e "Filha".
Ao longo da carreira, Rick também atuou como compositor e produtor musical. Seu trabalho nos bastidores incluiu composições e produções para outros artistas importantes da música brasileira.
A parceria com Renner passou por períodos de interrupção, mas os dois voltaram a trabalhar juntos em 2018. Nos últimos anos, a dupla voltou a percorrer o país com apresentações e projetos musicais.
A morte do cantor encerra uma trajetória de quase quatro décadas ligada à dupla que ajudou a marcar diferentes fases da música sertaneja brasileira.