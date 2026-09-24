As Eleições 2026 terão recursos destinados a ampliar a autonomia de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida durante a votação. As medidas incluem ferramentas disponíveis diretamente na urna eletrônica, além de garantias de atendimento prioritário e possibilidade de acompanhamento por uma pessoa de confiança.

Entre os recursos disponíveis estão o teclado com identificação em Braille, teclas com sinalização tátil e sistema de áudio para pessoas com deficiência visual. O eleitor pode solicitar ao mesário um fone de ouvido descartável para utilizar a ferramenta de áudio da urna.

O equipamento também conta com voz sintetizada, que auxilia na leitura das informações durante a votação. Para pessoas surdas, a urna disponibiliza intérprete de Libras na tela.