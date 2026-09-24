As Eleições 2026 terão recursos destinados a ampliar a autonomia de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida durante a votação. As medidas incluem ferramentas disponíveis diretamente na urna eletrônica, além de garantias de atendimento prioritário e possibilidade de acompanhamento por uma pessoa de confiança.
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Urna conta com diferentes recursos
Entre os recursos disponíveis estão o teclado com identificação em Braille, teclas com sinalização tátil e sistema de áudio para pessoas com deficiência visual. O eleitor pode solicitar ao mesário um fone de ouvido descartável para utilizar a ferramenta de áudio da urna.
O equipamento também conta com voz sintetizada, que auxilia na leitura das informações durante a votação. Para pessoas surdas, a urna disponibiliza intérprete de Libras na tela.
Nas eleições deste ano, o uso da Libras foi ampliado. Além de indicar os cargos em disputa, o intérprete também poderá apresentar informações relacionadas a situações como voto em branco, voto nulo e voto de legenda.
Nova interface facilita navegação
A urna eletrônica também recebeu mudanças na interface para facilitar a visualização das informações. Entre as novidades estão uma nova fonte, telas redesenhadas e uma barra de progresso que permite acompanhar as etapas da votação.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as alterações buscam tornar a experiência de votação mais simples e acessível, especialmente para pessoas com baixa visão, idosos e eleitores que tenham maior dificuldade para acompanhar as informações exibidas na tela.
Eleitor pode receber auxílio
Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida têm preferência para votar. A prioridade também se estende ao acompanhante ou atendente pessoal, mesmo que essa pessoa esteja cadastrada para votar em outra seção.
O eleitor que precisar de auxílio pode escolher uma pessoa de sua confiança para acompanhá-lo durante a votação. A assistência deve ser registrada na ata da mesa receptora.
Cão-guia é permitido
Pessoas com deficiência visual também podem entrar e permanecer no local de votação acompanhadas de cão-guia. A regra faz parte das garantias de acessibilidade previstas pela Justiça Eleitoral.
Mesmo que a necessidade de acessibilidade não tenha sido informada anteriormente à Justiça Eleitoral, o eleitor pode comunicar a situação ao mesário no dia da votação para que sejam adotadas as soluções disponíveis.
Mais seções acessíveis
A Justiça Eleitoral também ampliou o número de seções principais com acessibilidade. Em 2022, eram 156.296; para as Eleições 2026, são 220.577, aumento de 41%.
Os locais acessíveis contam com estruturas como rampas, passagens livres de obstáculos e condições para facilitar a circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.