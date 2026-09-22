22 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
AERONAVE DESTRUÍDA

VÍDEO: Veja imagens dos destroços do helicóptero que levava Rick

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A aeronave foi localizada após desaparecer durante um voo entre Porto Belo, no Litoral Norte, e São Joaquim
A aeronave foi localizada após desaparecer durante um voo entre Porto Belo, no Litoral Norte, e São Joaquim

Imagens divulgadas nesta terça-feira (22) mostram os destroços do helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, e caiu na Serra de Santa Catarina. A aeronave foi localizada após desaparecer durante um voo entre Porto Belo, no Litoral Norte, e São Joaquim.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco corpos foram encontrados no local da queda. Entre as vítimas estão o cantor Rick, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto da aeronave. A identidade da quinta vítima ainda não foi informada.

Saiba mais:

Destroços foram encontrados na Serra

As imagens mostram partes da aeronave espalhadas pela área onde o helicóptero foi localizado. Equipes de resgate atuaram no local após a identificação da aeronave.

O helicóptero havia desaparecido na tarde de segunda-feira (21), depois de decolar de Porto Belo com destino a São Joaquim. A aeronave não chegou ao destino previsto e equipes de busca foram mobilizadas.

Registros feitos durante as buscas também mostraram a presença de nevoeiro na região.

Região tinha previsão de tempestades

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), havia previsão de tempestades para a região no período do voo.

As condições meteorológicas no momento do deslocamento deverão ser consideradas na investigação que irá apurar as causas da queda.

Além das condições do tempo, outros fatores relacionados ao voo e à aeronave deverão ser analisados pelas autoridades responsáveis.

Aeronave estava regular

O helicóptero era um Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para um piloto e sete passageiros.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava com a situação regular e possuía certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027.

A investigação deverá analisar os destroços e demais evidências encontradas no local para determinar as circunstâncias do acidente.

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Jornal de Piracicaba - Oficial (@jpjornal)

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários