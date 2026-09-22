Imagens divulgadas nesta terça-feira (22) mostram os destroços do helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, e caiu na Serra de Santa Catarina. A aeronave foi localizada após desaparecer durante um voo entre Porto Belo, no Litoral Norte, e São Joaquim.
Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco corpos foram encontrados no local da queda. Entre as vítimas estão o cantor Rick, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto da aeronave. A identidade da quinta vítima ainda não foi informada.
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Destroços foram encontrados na Serra
As imagens mostram partes da aeronave espalhadas pela área onde o helicóptero foi localizado. Equipes de resgate atuaram no local após a identificação da aeronave.
O helicóptero havia desaparecido na tarde de segunda-feira (21), depois de decolar de Porto Belo com destino a São Joaquim. A aeronave não chegou ao destino previsto e equipes de busca foram mobilizadas.
Registros feitos durante as buscas também mostraram a presença de nevoeiro na região.
Região tinha previsão de tempestades
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), havia previsão de tempestades para a região no período do voo.
As condições meteorológicas no momento do deslocamento deverão ser consideradas na investigação que irá apurar as causas da queda.
Além das condições do tempo, outros fatores relacionados ao voo e à aeronave deverão ser analisados pelas autoridades responsáveis.
Aeronave estava regular
O helicóptero era um Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para um piloto e sete passageiros.
Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava com a situação regular e possuía certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027.
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