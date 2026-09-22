Imagens divulgadas nesta terça-feira (22) mostram os destroços do helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, e caiu na Serra de Santa Catarina. A aeronave foi localizada após desaparecer durante um voo entre Porto Belo, no Litoral Norte, e São Joaquim.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco corpos foram encontrados no local da queda. Entre as vítimas estão o cantor Rick, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto da aeronave. A identidade da quinta vítima ainda não foi informada.

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Destroços foram encontrados na Serra