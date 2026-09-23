Quatro em cada dez mulheres no Brasil já desistiram de uma vaga de emprego ou de uma oportunidade profissional por dificuldades relacionadas ao deslocamento. É o que aponta a pesquisa “O Direito de Ir, Vir e Viver”, realizada pela Indique, em parceria com a Think Eva e a 99.

VEJA MAIS :

Segundo o levantamento, 39% das entrevistadas afirmaram já ter aberto mão de uma oportunidade profissional por fatores como insegurança, custo do transporte, tempo gasto no trajeto e distância. Outras 54% disseram que já deixaram de comparecer a um compromisso de trabalho ou recusaram um convite profissional pelas mesmas razões.