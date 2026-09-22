22 de setembro de 2026
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TRAGÉDIA!

Helicóptero com cantor Rick foi encontrado; não há sobreviventes

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco corpos foram encontrados no local da queda
Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco corpos foram encontrados no local da queda

O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, foi localizado nesta terça-feira (22) na Serra de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco corpos foram encontrados no local da queda.

A aeronave estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira (21), quando deixou de ser localizada após decolar de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra.

Além do cantor, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto. A identidade da quinta vítima ainda não havia sido divulgada.

Saiba mais:

Aeronave não chegou ao destino

O helicóptero saiu de Porto Belo durante a manhã de segunda-feira e deveria pousar em São Joaquim. A aeronave, porém, não chegou ao destino previsto e foi dada como desaparecida.

Equipes de busca foram mobilizadas para localizar o helicóptero. A aeronave foi encontrada nesta terça-feira na região serrana.

Registros feitos durante as buscas mostraram a presença de nevoeiro na área. A região também tinha previsão de tempestades para o período, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Helicóptero tinha capacidade para oito pessoas

A aeronave envolvida na ocorrência é um Bell 430, fabricado em 2001. O modelo tem capacidade para um piloto e até sete passageiros.

De acordo com informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava com a situação regular e possuía certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027.

As circunstâncias que levaram à queda ainda deverão ser investigadas pelos órgãos responsáveis.

Investigação deve apurar as causas

A localização da aeronave e das vítimas encerra a etapa de buscas, mas as circunstâncias do acidente ainda precisam ser esclarecidas.

A investigação deverá analisar as condições meteorológicas no momento do voo, as condições da aeronave e os fatores que podem ter contribuído para a ocorrência.

As identidades das vítimas e outras informações sobre o acidente deverão ser divulgadas pelas autoridades responsáveis conforme o avanço dos trabalhos.

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