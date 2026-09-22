O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, foi localizado nesta terça-feira (22) na Serra de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco corpos foram encontrados no local da queda.
A aeronave estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira (21), quando deixou de ser localizada após decolar de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra.
Além do cantor, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto. A identidade da quinta vítima ainda não havia sido divulgada.
Saiba mais:
- Carreta-tanque tomba após colisão com Nissan em Piracicaba
- Luto na várzea: Betinho e Oreia morreram no acidente da SP 308
Aeronave não chegou ao destino
O helicóptero saiu de Porto Belo durante a manhã de segunda-feira e deveria pousar em São Joaquim. A aeronave, porém, não chegou ao destino previsto e foi dada como desaparecida.
Equipes de busca foram mobilizadas para localizar o helicóptero. A aeronave foi encontrada nesta terça-feira na região serrana.
Registros feitos durante as buscas mostraram a presença de nevoeiro na área. A região também tinha previsão de tempestades para o período, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Helicóptero tinha capacidade para oito pessoas
A aeronave envolvida na ocorrência é um Bell 430, fabricado em 2001. O modelo tem capacidade para um piloto e até sete passageiros.
De acordo com informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava com a situação regular e possuía certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027.
As circunstâncias que levaram à queda ainda deverão ser investigadas pelos órgãos responsáveis.
Investigação deve apurar as causas
A localização da aeronave e das vítimas encerra a etapa de buscas, mas as circunstâncias do acidente ainda precisam ser esclarecidas.
A investigação deverá analisar as condições meteorológicas no momento do voo, as condições da aeronave e os fatores que podem ter contribuído para a ocorrência.
As identidades das vítimas e outras informações sobre o acidente deverão ser divulgadas pelas autoridades responsáveis conforme o avanço dos trabalhos.