O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, foi localizado nesta terça-feira (22) na Serra de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco corpos foram encontrados no local da queda.

A aeronave estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira (21), quando deixou de ser localizada após decolar de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra.

Além do cantor, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto. A identidade da quinta vítima ainda não havia sido divulgada.