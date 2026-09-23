23 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

Lebre é achada morta com suspeita de tiro na zona rural

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A lebre foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira.
A lebre foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira.

  Um achado que chamou a atenção de moradores terminou em uma cena triste na manhã desta quarta-feira (23), na região rural do bairro Pau D’Alinho, em Piracicaba. Uma lebre foi encontrada já sem vida, com uma lesão no corpo que, segundo o relato de uma moradora, pode ter sido provocada por um disparo de arma de fogo.

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A lebre teria surgido durante a noite e acabou sendo encontrada morta nas primeiras horas da manhã.A situação causou surpresa e preocupação entre quem vive na região. 

Diante do ferimento observado no animal, surgiu a suspeita de que ele possa ter sido atingido por um disparo. No entanto, até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa da morte.

 O episódio permanece cercado de dúvidas e chama atenção para a presença de animais silvestres em áreas rurais do município. A causa exata da morte e a origem do ferimento permanecem sem esclarecimento.

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