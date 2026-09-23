Um achado que chamou a atenção de moradores terminou em uma cena triste na manhã desta quarta-feira (23), na região rural do bairro Pau D’Alinho, em Piracicaba. Uma lebre foi encontrada já sem vida, com uma lesão no corpo que, segundo o relato de uma moradora, pode ter sido provocada por um disparo de arma de fogo.

LEIA MAIS

A lebre teria surgido durante a noite e acabou sendo encontrada morta nas primeiras horas da manhã.A situação causou surpresa e preocupação entre quem vive na região.