A primavera começou oficialmente na noite desta terça-feira (22), às 21h05, pelo horário de Brasília. A estação segue até o dia 21 de dezembro de 2026, quando começa o verão no Hemisfério Sul.
A mudança de estação ocorre com o equinócio de primavera, momento do ano em que a duração do dia e da noite fica próxima em diferentes partes do planeta. A partir desse período, os dias passam gradualmente a ter mais horas de luz solar no Hemisfério Sul.
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Entre as principais características da primavera estão o aumento gradual das temperaturas, a maior ocorrência de períodos de chuva e a mudança nos níveis de umidade do ar. A estação também é marcada pela floração de diversas espécies de plantas e árvores, além da alteração nas condições atmosféricas que antecedem a chegada do verão.
No Estado de São Paulo, a primavera costuma apresentar períodos de calor intercalados com episódios de chuva. A combinação entre temperaturas mais elevadas e aumento da umidade pode favorecer a formação de áreas de instabilidade e a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente durante as tardes e noites.
Em Piracicaba, a chegada da nova estação já pode ser percebida na paisagem. Os ipês estão em período de floração em diferentes pontos da cidade, deixando as árvores com flores e marcando a transição entre o inverno e a primavera.
A floração dos ipês ocorre em períodos diferentes conforme a espécie. Árvores com flores amarelas, rosas, brancas e roxas podem ser encontradas em ruas, praças, áreas verdes e outros espaços do município.
Além da mudança na paisagem urbana, a primavera também provoca alterações no ciclo de diversas espécies de plantas. O aumento da luminosidade e as mudanças de temperatura e umidade influenciam o desenvolvimento e a floração de diferentes vegetações.
Outro aspecto da estação é a transição gradual das condições climáticas. Com a aproximação do verão, as temperaturas tendem a aumentar, enquanto os episódios de chuva passam a fazer parte com maior frequência da rotina em diferentes regiões do país.
Em Piracicaba, a floração dos ipês funciona como um dos sinais visíveis da chegada da primavera. As árvores espalhadas pela cidade passam a integrar a paisagem durante o período de florescimento, que ocorre antes da renovação das folhas em algumas espécies.
A primavera de 2026 permanece até 21 de dezembro. Na data, às 18h50, também pelo horário de Brasília, começa oficialmente o verão no Hemisfério Sul.