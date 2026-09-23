A primavera começou oficialmente na noite desta terça-feira (22), às 21h05, pelo horário de Brasília. A estação segue até o dia 21 de dezembro de 2026, quando começa o verão no Hemisfério Sul.

A mudança de estação ocorre com o equinócio de primavera, momento do ano em que a duração do dia e da noite fica próxima em diferentes partes do planeta. A partir desse período, os dias passam gradualmente a ter mais horas de luz solar no Hemisfério Sul.

Saiba mais: