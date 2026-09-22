22 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

Galho gigante de árvore cai e atinge carro em avenida movimentada

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Edijan Del Santo/EPTV
O galho gigante atingiu um carro na queda.
O galho gigante atingiu um carro na queda.

 Um estrondo chamou a atenção de quem passava pela Avenida Armando de Salles Oliveira, na região central de Piracicaba, na manhã desta terça-feira (22). Durante a chuva, um grande galho de uma falsa-seringueira se desprendeu e caiu sobre um carro.

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O impacto também danificou parte da grade de proteção existente no canteiro da avenida. Apesar da força da queda e dos danos provocados, ninguém se feriu.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalharam na remoção dos galhos que ficaram espalhados pela via.

A ocorrência aconteceu em meio à chuva registrada em Piracicaba durante a manhã desta terça-feira.

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