Um estrondo chamou a atenção de quem passava pela Avenida Armando de Salles Oliveira, na região central de Piracicaba, na manhã desta terça-feira (22). Durante a chuva, um grande galho de uma falsa-seringueira se desprendeu e caiu sobre um carro.

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O impacto também danificou parte da grade de proteção existente no canteiro da avenida. Apesar da força da queda e dos danos provocados, ninguém se feriu.