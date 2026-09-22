Um estrondo chamou a atenção de quem passava pela Avenida Armando de Salles Oliveira, na região central de Piracicaba, na manhã desta terça-feira (22). Durante a chuva, um grande galho de uma falsa-seringueira se desprendeu e caiu sobre um carro.
LEIA MAIS
- VÍDEO: Carreta de cascalho tomba no canteiro da Rodovia do Açucar
- VÍDEO: Carreta-tanque tomba após colisão com Nissan em Piracicaba
O impacto também danificou parte da grade de proteção existente no canteiro da avenida. Apesar da força da queda e dos danos provocados, ninguém se feriu.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalharam na remoção dos galhos que ficaram espalhados pela via.
A ocorrência aconteceu em meio à chuva registrada em Piracicaba durante a manhã desta terça-feira.