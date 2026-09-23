Um projeto desenvolvido por cinco estudantes da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, busca contribuir para a segurança alimentar por meio do cultivo sustentável da ora-pro-nóbis, uma planta de origem brasileira que pode ser utilizada na alimentação. A equipe criou uma forma de transformar a espécie em farinha e desenvolveu uma estrutura de secagem movida a energia solar. Em contato com o Jornal de Piracicaba, a estudante Luísa Cruz Carvalho Coelho contou como a iniciativa saiu do interesse pela planta e chegou a uma competição internacional.

A história começou antes mesmo da formação do grupo. Luísa já cultivava ora-pro-nóbis durante um estágio voluntário no Laboratório de Plantas em Microgravidade e decidiu levar o interesse para o Food Systems Innovation Challenge 2026, competição promovida pela Wageningen University & Research, na Holanda. Com a orientação voluntária do professor Paulo Hercílio Viegas Rodrigues, ela reuniu outros quatro estudantes para desenvolver a proposta.

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Da planta à farinha