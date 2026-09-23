A Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, adotará a medida seguindo determinação da Resolução nº 23.751/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e as diretrizes estabelecidas pela Ação Civil Pública nº 1020568-59.2022.8.26.0451.

Piracicaba terá transporte público gratuito no domingo, 4/10, data das eleições. A medida será válida para todos os usuários e tem como objetivo facilitar o deslocamento da população e garantir que os eleitores possam exercer o direito ao voto. A operação começa por volta das 4h40 e segue até o encerramento das atividades, à 0h10 de segunda-feira, 5/10.

Segundo a Secretaria, todas as linhas de ônibus vão operar normalmente, sem exceção, com horários de dias úteis e sem cobrança de tarifa durante todo o período. A gratuidade será estendida a todos os usuários, sem necessidade de apresentar título de eleitor ou qualquer outro comprovante. Importante destacar que 100% da frota do município é acessível, e no caso do Elevar (serviço de transporte especial para pessoas com deficiência motora severa ou com mobilidade reduzida), os passageiros com pré- agendamento serão atendidos, conforme o regramento vigente.

Por medida de segurança, no momento do embarque, os usuários deverão entrar pela porta dianteira do ônibus e passar pela catraca para registrar a entrada. O crédito do cartão, no entanto, não será debitado.

Quem não possuir cartão também poderá embarcar normalmente pela porta da frente e será liberado pelo motorista. Nos terminais, o procedimento será semelhante: os usuários deverão utilizar os validadores de entrada ou, caso não tenham cartão, serão liberados pelos agentes operacionais da Pira Mobilidade, empresa responsável pela gestão do transporte público no município. A loja Pira Mobilidade estará fechada neste dia.