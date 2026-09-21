Em Piracicaba, 41.136 pessoas têm Silva no nome. Na sequência aparecem Santos, com 25.901 moradores, e Oliveira, com 17.705. O levantamento considera os sobrenomes informados pelos moradores durante o Censo e permite consultar a frequência deles nos municípios brasileiros.

Você provavelmente conhece mais de um Silva, Santos ou Oliveira. Em Piracicaba, esses estão entre os sobrenomes mais frequentes, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo Demográfico 2022. O primeiro colocado na cidade, inclusive, também ocupa a liderança entre os sobrenomes mais comuns do Brasil.

Os dez sobrenomes que aparecem com maior frequência entre os moradores de Piracicaba são:

Silva: 41.136 pessoas Santos: 25.901 pessoas Oliveira: 17.705 pessoas Souza: 13.074 pessoas Rodrigues: 9.385 pessoas Pereira: 8.609 pessoas Alves: 8.204 pessoas Ferreira: 7.548 pessoas Lima: 7.114 pessoas Almeida: 5.672 pessoas

O levantamento considera a frequência dos sobrenomes entre a população e não o número de famílias. Uma mesma pessoa pode ter mais de um sobrenome e, por isso, os números não devem ser somados para chegar ao total de moradores. O IBGE também não separa variações como “Silva” e “da Silva”: o termo considerado no levantamento é o sobrenome “Silva”.

O levantamento do IBGE também permite descobrir quais são os nomes mais frequentes entre os moradores de Piracicaba. Maria aparece em primeiro lugar, com 19.442 pessoas, seguida por José, com 8.530, e Ana, com 7.490. Na sequência estão João, com 6.410; Antonio, com 4.445; Pedro, com 3.530; Lucas, com 3.496; Julia, com 1.745; Juliana, com 1.638; e Laura, com 1.553.

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