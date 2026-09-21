O projeto “Encantados”, desenvolvido pela educadora, foi um dos três selecionados nesse eixo. A iniciativa utiliza literatura, oralidade, arte e brincadeiras para apresentar às crianças da Educação Infantil seres presentes em narrativas indígenas, afro-brasileiras e da cultura popular.

Uma professora de Piracicaba está entre os 12 finalistas da 28ª edição do Prêmio Educador Nota 10, que reconhece práticas de destaque na educação básica brasileira. Fernanda Ferreira de Oliveira, da Escola Municipal Antonio Boldrin, concorre na categoria Sustentabilidade.

Durante as atividades, os alunos produziram narrativas, desenhos, esculturas e interpretações sobre os chamados Encantados. A proposta também abordou pertencimento, diversidade cultural, autoria infantil e cuidado com o meio ambiente. Segundo a descrição do projeto, a iniciativa surgiu da necessidade de fortalecer os vínculos das crianças com a natureza e ampliar seus repertórios culturais em um território marcado por desafios socioambientais. A experiência ainda busca valorizar saberes ancestrais brasileiros.

Na categoria Sustentabilidade, Fernanda concorre com Renata Araujo de Souza e Lazelane Ferreira da Silva. Os demais eixos da premiação são Direitos Humanos e Inovação e Tecnologia, que também reúnem três professores finalistas cada. Outros três gestores escolares completam a lista de 12 selecionados. Os finalistas serão classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares em cada categoria. Os vencedores receberão, respectivamente, R$ 25 mil, R$ 20 mil e R$ 15 mil, além de benefícios de formação profissional.