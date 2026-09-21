A bola parou de rolar para dois craques da várzea de Indaiatuba na noite deste sábado (19).
Os atletas Carlos Alberto da Silva Carneiro, 35 anos, o Betinho, e Gabriel Alves de Lima, 24 anos, o Oreia, morreram em um acidente brutal no km 117 da Rodovia do Açúcar (SP-308), em Elias Fausto na região de Piracicaba.
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Eram 19h22. O jogo já tinha acabado. A dupla, conhecida nos campos de Indaiatuba, estava no VW Polo que, segundo a Artesp, cruzou a pista na altura de Elias Fausto, na divisa com Capivari, e foi atingido em cheio pela Fiat Toro.
A batida foi seca. O Polo não teve chance. Betinho e Oreia morreram na hora, presos às ferragens. No local, a Polícia Militar encontrou os dois veículos destruídos.
Outros ocupantes dos carros foram socorridos e já receberam alta.
A cena foi registrada pela Polícia Rodoviária e pela Perícia, e as circunstâncias estão sendo apuradas.
Nas redes, a LIDI/AIFA, Liga que organiza o amador da região, soltou nota de pesar: "Perdemos dois irmãos de campo". Amigos e times lotaram as homenagens para Betinho e Oreia.
Velório e sepultamento
O adeus acontece no Cemitério Jardim Memorial de Indaiatuba, na Rua Primo José Mattioni, 509. Betinho foi sepultado as 11 horas. Já o enterro de Oreia acontece as 16h30.