Os atletas Carlos Alberto da Silva Carneiro, 35 anos, o Betinho, e Gabriel Alves de Lima, 24 anos, o Oreia, morreram em um acidente brutal no km 117 da Rodovia do Açúcar (SP-308), em Elias Fausto na região de Piracicaba.

A bola parou de rolar para dois craques da várzea de Indaiatuba na noite deste sábado (19).

Eram 19h22. O jogo já tinha acabado. A dupla, conhecida nos campos de Indaiatuba, estava no VW Polo que, segundo a Artesp, cruzou a pista na altura de Elias Fausto, na divisa com Capivari, e foi atingido em cheio pela Fiat Toro.

A batida foi seca. O Polo não teve chance. Betinho e Oreia morreram na hora, presos às ferragens. No local, a Polícia Militar encontrou os dois veículos destruídos.

Outros ocupantes dos carros foram socorridos e já receberam alta.