21 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
RODOVIA DO AÇUCAR

Luto na várzea: Betinho e Oreia morreram no acidente da SP 308

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Betinho e Oreia morreram no acidente na Rodovia do Açucar.
Betinho e Oreia morreram no acidente na Rodovia do Açucar.

  A bola parou de rolar para dois craques da várzea de Indaiatuba na noite deste sábado (19).

Os atletas Carlos Alberto da Silva Carneiro, 35 anos, o Betinho, e Gabriel Alves de Lima, 24 anos, o Oreia, morreram em um acidente brutal no km 117 da Rodovia do Açúcar (SP-308), em Elias Fausto na região de Piracicaba.

LEIA MAIS

Eram 19h22. O jogo já tinha acabado. A dupla, conhecida nos campos de Indaiatuba, estava no VW Polo que, segundo a Artesp, cruzou a pista na altura de Elias Fausto, na divisa com Capivari, e foi atingido em cheio pela Fiat Toro.

A batida foi seca. O Polo não teve chance. Betinho e Oreia morreram na hora, presos às ferragens. No local, a Polícia Militar encontrou os dois veículos destruídos.

Outros ocupantes dos carros foram socorridos e já receberam alta.

A cena foi registrada pela Polícia Rodoviária e pela Perícia, e as circunstâncias estão sendo apuradas.

Nas redes, a LIDI/AIFA, Liga que organiza o amador da região, soltou nota de pesar: "Perdemos dois irmãos de campo". Amigos e times lotaram as homenagens para Betinho e Oreia.

Velório e sepultamento

O adeus acontece no Cemitério Jardim Memorial de Indaiatuba, na Rua Primo José Mattioni, 509. Betinho foi sepultado as 11 horas. Já o enterro de Oreia acontece as 16h30.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários