A Justiça de Limeira realiza nesta quinta-feira (17) a primeira audiência de instrução do processo que apura a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos. A jovem morreu após ser lançada de uma ponte sem estar presa às cordas de segurança durante um salto de rope jump, em 13 de junho.

A audiência irá começar às 12h30 e reúne os quatro réus do processo, além de testemunhas e outros envolvidos no caso. Esta é uma das etapas da instrução processual, quando são produzidas provas antes de uma eventual decisão sobre o julgamento.

Ao final dessa fase, caberá ao juiz analisar se existem elementos para que os acusados sejam levados ao Tribunal do Júri.

Quatro pessoas são réus