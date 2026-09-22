A Justiça Federal do Distrito Federal determinou que a Advocacia-Geral da União (AGU) apresente, no prazo de 15 dias, documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos legais para representar judicialmente a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. A decisão foi tomada pela 9ª Vara Federal Cível do Distrito Federal em uma ação popular que questiona gastos públicos relacionados a viagens internacionais da primeira-dama.

A juíza Maria Cecília de Marco Rocha determinou que a AGU apresente o requerimento administrativo feito por Janja para solicitar a representação, além do parecer ou manifestação jurídica que analisou o pedido e do ato que autorizou a atuação do órgão.

A magistrada também solicitou outros documentos que possam comprovar o cumprimento das exigências previstas na legislação para que a AGU faça a defesa judicial de agentes públicos.

AÇÃO POPULAR