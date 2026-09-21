Um homem de 37 anos foi encontrado morto dentro de uma residência no Jardim São Francisco, em Limeira, na região de Piracicaba, neste sábado (19). A vítima foi identificada como Joni Willian Reis.
Joni morava sozinho e, segundo as informações apuradas, estava há alguns dias sem ser visto. A situação chamou a atenção até que ele fosse localizado já sem vida dentro do imóvel, na Rua Machado de Campos.
A Polícia Militar foi chamada e fez o isolamento da área para preservar o local até a chegada da perícia. A Polícia Civil também esteve na ocorrência e acompanhou os trabalhos realizados na residência.
Depois dos procedimentos periciais, o corpo foi retirado do imóvel e levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Limeira.
A causa da morte ainda não foi informada. As circunstâncias do caso serão investigadas pelas autoridades.
Segundo a nota de falecimento, Joni morreu aos 37 anos e deixa uma filha, Maria. O velório será realizado no Cemitério Municipal de Iracemápolis, onde também está previsto o sepultamento.
A família informou que a morte ocorreu às 14h30 deste sábado (19).