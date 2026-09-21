Um homem de 37 anos foi encontrado morto dentro de uma residência no Jardim São Francisco, em Limeira, na região de Piracicaba, neste sábado (19). A vítima foi identificada como Joni Willian Reis.

Joni morava sozinho e, segundo as informações apuradas, estava há alguns dias sem ser visto. A situação chamou a atenção até que ele fosse localizado já sem vida dentro do imóvel, na Rua Machado de Campos.

A Polícia Militar foi chamada e fez o isolamento da área para preservar o local até a chegada da perícia. A Polícia Civil também esteve na ocorrência e acompanhou os trabalhos realizados na residência.