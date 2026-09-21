21 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
POLÍCIA INVESTIGA

Homem de 37 anos é encontrado morto dentro de residência

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Joni Wiliam foi encontrado morto no sábado.
Joni Wiliam foi encontrado morto no sábado.

  Um homem de 37 anos foi encontrado morto dentro de uma residência no Jardim São Francisco, em Limeira, na região de Piracicaba, neste sábado (19). A vítima foi identificada como Joni Willian Reis.

Joni morava sozinho e, segundo as informações apuradas, estava há alguns dias sem ser visto. A situação chamou a atenção até que ele fosse localizado já sem vida dentro do imóvel, na Rua Machado de Campos.

A Polícia Militar foi chamada e fez o isolamento da área para preservar o local até a chegada da perícia. A Polícia Civil também esteve na ocorrência e acompanhou os trabalhos realizados na residência.

Depois dos procedimentos periciais, o corpo foi retirado do imóvel e levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Limeira.

A causa da morte ainda não foi informada. As circunstâncias do caso serão investigadas pelas autoridades.

Segundo a nota de falecimento, Joni morreu aos 37 anos e deixa uma filha, Maria. O velório será realizado no Cemitério Municipal de Iracemápolis, onde também está previsto o sepultamento.

A família informou que a morte ocorreu às 14h30 deste sábado (19).

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários