As Testemunhas de Jeová flexibilizaram a orientação sobre o uso médico de sangue e passaram a permitir que cada fiel decida, de acordo com a própria consciência, se aceita receber plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos ou glóbulos brancos em tratamentos. A mudança foi anunciada pela organização na última sexta-feira (18).

A decisão também se aplica à doação. Os integrantes da religião podem escolher individualmente se desejam doar sangue para que esses componentes sejam utilizados no tratamento de outras pessoas. A nova orientação não altera, porém, a posição da organização sobre sangue total, cuja transfusão continua não sendo aceita pelas Testemunhas de Jeová.

Os quatro componentes abrangidos pela mudança podem ter diferentes aplicações na medicina. Os glóbulos vermelhos transportam oxigênio pelo organismo; as plaquetas participam da coagulação; o plasma é a parte líquida do sangue; e os glóbulos brancos atuam na defesa do organismo.