As Testemunhas de Jeová flexibilizaram a orientação sobre o uso médico de sangue e passaram a permitir que cada fiel decida, de acordo com a própria consciência, se aceita receber plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos ou glóbulos brancos em tratamentos. A mudança foi anunciada pela organização na última sexta-feira (18).
A decisão também se aplica à doação. Os integrantes da religião podem escolher individualmente se desejam doar sangue para que esses componentes sejam utilizados no tratamento de outras pessoas. A nova orientação não altera, porém, a posição da organização sobre sangue total, cuja transfusão continua não sendo aceita pelas Testemunhas de Jeová.
Os quatro componentes abrangidos pela mudança podem ter diferentes aplicações na medicina. Os glóbulos vermelhos transportam oxigênio pelo organismo; as plaquetas participam da coagulação; o plasma é a parte líquida do sangue; e os glóbulos brancos atuam na defesa do organismo.
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Entenda a mudança
A organização afirma que a decisão sobre esses componentes deve ser tomada individualmente pelos fiéis, considerando sua consciência e entendimento religioso. Com isso, a orientação deixa de estabelecer uma determinação única para todos os integrantes quando o tratamento envolve plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos ou glóbulos brancos.
A atualização ocorre após outra mudança anunciada pelas Testemunhas de Jeová em março deste ano. Na ocasião, a organização passou a permitir que os integrantes decidissem sobre o armazenamento do próprio sangue para utilização posterior em tratamentos, desde que o material não fosse destinado a outra pessoa.
A posição das Testemunhas de Jeová sobre o sangue está relacionada à interpretação que a religião faz de passagens bíblicas que orientam os fiéis a se absterem de sangue. A organização aplica esse entendimento aos tratamentos médicos e mantém materiais específicos para orientar seus integrantes e profissionais de saúde sobre suas escolhas.
O Jornal de Piracicaba entrou em contato com a representação das Testemunhas de Jeová em Piracicaba para saber como a nova orientação é recebida pela comunidade local. A reportagem aguarda retorno.