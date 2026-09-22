Quem ainda tem débitos com a Prefeitura de Piracicaba ganhou mais tempo para negociar. O prazo de adesão ao Refis 2026 foi prorrogado por mais 90 dias e segue até 20 de dezembro. A nova etapa começou nesta terça-feira (22) e permite a negociação de dívidas tributárias e não tributárias, inclusive aquelas que já estão inscritas em dívida ativa ou em cobrança judicial.

O programa também abrange débitos habitacionais e valores devidos ao Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto). As condições variam conforme o valor da dívida e a quantidade de parcelas escolhida. Para débitos de até R$ 500 mil, a nova tabela prevê desconto de 80% nos juros e multas para pagamento à vista, de 60% para parcelamentos entre duas e 24 vezes, de 50% entre 25 e 48 parcelas e de 40% entre 49 e 60 parcelas.

Para valores acima de R$ 500 mil, o desconto chega a 80% para quitação à vista. Nos parcelamentos, são previstos abatimentos de 60% para acordos de duas a 24 parcelas, 50% entre 25 e 60 vezes, 40% entre 61 e 80 parcelas e 30% para pagamentos de 81 a 120 vezes. As condições atuais são resultado das prorrogações previstas na legislação do programa, que estabelece redução progressiva dos descontos a cada extensão do prazo.