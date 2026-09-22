Pessoas próximas à família de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master, passaram a pedir doações em dinheiro para ajudar sua mãe, Aline Vorcaro, a custear despesas. A informação foi publicada em setembro e ocorre em meio às medidas judiciais que atingem recursos ligados a Daniel e ao marido de Aline, Henrique Vorcaro, que está preso desde maio.
A situação chama atenção também pelos valores que aparecem em documentos relacionados às movimentações financeiras da família. Segundo dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) citados pela Folha de S.Paulo, Aline recebeu R$ 20,9 milhões em transferências da Multipar entre 2020 e 2025. O montante teria sido o maior direcionado pela empresa a uma pessoa física durante o período analisado.
Henrique Vorcaro foi preso pela Polícia Federal na sexta fase da Operação Compliance Zero, em maio. De acordo com a investigação, ele teria desempenhado papel relevante na estrutura chamada de A Turma, apontada pela PF como responsável por ações de monitoramento e intimidação de pessoas consideradas desafetas de Daniel e Henrique. A defesa de Henrique contesta as acusações e busca a revogação da prisão.
VEJA MAIS:
- Anvisa aprova novo remédio para câncer de mama; Saiba mais
- VÍDEO: Carreta de cascalho tomba no canteiro central da SP 308
- Testemunhas de Jeová flexibilizam regra de transfusão de sangue
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Daniel Vorcaro trabalha na prisão
Enquanto os recursos da família são alvo de medidas judiciais, Daniel Vorcaro permanece preso na unidade conhecida como Papudinha, em Brasília. Desde julho, após autorização do Supremo Tribunal Federal, ele passou a realizar atividades como jardinagem e cuidados com uma horta dentro da unidade prisional.
O trabalho realizado por pessoas presas pode gerar remição, mecanismo previsto na Lei de Execução Penal para diminuir o tempo de cumprimento da pena. No caso de Vorcaro, porém, a aplicação do benefício depende do registro das atividades e do posterior reconhecimento pela Justiça, conforme as regras aplicáveis ao caso.
A situação financeira de Aline, portanto, aparece em um contexto mais amplo de restrições patrimoniais e investigações que atingem integrantes da família. Os pedidos de doação foram divulgados por pessoas próximas, enquanto os documentos financeiros citados nas apurações mostram movimentações relevantes envolvendo Aline e empresas relacionadas à família.