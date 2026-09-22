Pessoas próximas à família de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master, passaram a pedir doações em dinheiro para ajudar sua mãe, Aline Vorcaro, a custear despesas. A informação foi publicada em setembro e ocorre em meio às medidas judiciais que atingem recursos ligados a Daniel e ao marido de Aline, Henrique Vorcaro, que está preso desde maio.

A situação chama atenção também pelos valores que aparecem em documentos relacionados às movimentações financeiras da família. Segundo dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) citados pela Folha de S.Paulo, Aline recebeu R$ 20,9 milhões em transferências da Multipar entre 2020 e 2025. O montante teria sido o maior direcionado pela empresa a uma pessoa física durante o período analisado.

Henrique Vorcaro foi preso pela Polícia Federal na sexta fase da Operação Compliance Zero, em maio. De acordo com a investigação, ele teria desempenhado papel relevante na estrutura chamada de A Turma, apontada pela PF como responsável por ações de monitoramento e intimidação de pessoas consideradas desafetas de Daniel e Henrique. A defesa de Henrique contesta as acusações e busca a revogação da prisão.