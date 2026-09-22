22 de setembro de 2026
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CURIOSIDADES

Por que gatos gostam de beber água da torneira? Descubra agora

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
eu gato corre para a pia quando ouve a torneira? Esse comportamento pode estar ligado à curiosidade e à preferência pela água em movimento.
eu gato corre para a pia quando ouve a torneira? Esse comportamento pode estar ligado à curiosidade e à preferência pela água em movimento.

Quem tem gato provavelmente já viu a cena: o pote está cheio, mas o animal prefere esperar alguém abrir a torneira para beber água diretamente da pia. O comportamento pode parecer estranho para os tutores, mas é relativamente comum entre os felinos e tem algumas possíveis explicações.

Uma delas está relacionada ao movimento da água. Ao contrário da água parada no pote, a corrente chama a atenção do gato e pode ser mais interessante para ele. O som produzido pela torneira e o movimento também facilitam a percepção de que existe água disponível. Outro fator é a preferência individual. Alguns gatos simplesmente desenvolvem o hábito de beber em torneiras, pias ou fontes de água. Por isso, oferecer uma fonte própria para animais pode ser uma alternativa para quem percebe que o felino evita o pote convencional.

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A localização e o tipo de recipiente também podem influenciar. Alguns gatos podem não gostar que a água fique muito próxima da comida ou da caixa de areia, enquanto outros preferem recipientes mais largos, nos quais os bigodes não encostem nas laterais durante a ingestão.

Manter o animal hidratado é importante, principalmente porque alguns gatos naturalmente bebem pouca água. Além do recipiente adequado, a alimentação úmida pode contribuir para o consumo de líquidos. A quantidade ideal, porém, varia conforme as características e a alimentação de cada animal.

Se o gato passa a beber água em quantidade muito maior do que o habitual, o comportamento merece atenção. Sede excessiva pode estar associada a problemas de saúde e, nesse caso, a mudança deve ser comunicada ao veterinário. Já o simples interesse pela água corrente, quando o animal está bem, pode ser apenas uma preferência de comportamento.

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