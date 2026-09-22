Quem tem gato provavelmente já viu a cena: o pote está cheio, mas o animal prefere esperar alguém abrir a torneira para beber água diretamente da pia. O comportamento pode parecer estranho para os tutores, mas é relativamente comum entre os felinos e tem algumas possíveis explicações.

Uma delas está relacionada ao movimento da água. Ao contrário da água parada no pote, a corrente chama a atenção do gato e pode ser mais interessante para ele. O som produzido pela torneira e o movimento também facilitam a percepção de que existe água disponível. Outro fator é a preferência individual. Alguns gatos simplesmente desenvolvem o hábito de beber em torneiras, pias ou fontes de água. Por isso, oferecer uma fonte própria para animais pode ser uma alternativa para quem percebe que o felino evita o pote convencional.

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