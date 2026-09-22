A ideia de criar o memorial surgiu a partir de objetos que pertenciam ao professor. Em contato com o Jornal de Piracicaba, o artista plástico Palmiro Romani contou que, ao conhecer o espaço onde parte desse material estava guardado, encontrou livros, a cadeira utilizada por Érico e uma máquina de escrever, além de outros elementos de sua trajetória. A partir daí, pensou em reunir esse acervo em uma composição que também incorporasse um retrato do professor.

“Eu pensei: ‘E se a gente fizesse uma estante?’ Então desenhei a estrutura, fiz a figura dele e chamei o Marcelo Guidotti, que é um arquiteto e também faz parte do INPARO. A ideia foi criar uma espécie de memorial da época em que o Érico trabalhou na Esalq”, contou Palmiro. Segundo ele, o objetivo era resgatar não apenas os objetos, mas o período em que o professor esteve na instituição.