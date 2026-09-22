A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) inaugura nesta quarta-feira (23) o Memorial Érico da Rocha Nobre, dedicado à trajetória de um dos nomes ligados à formação e à consolidação da área de Economia Rural na instituição. A cerimônia ocorre às 9h, na Sala BM&F, na Esalq, em Piracicaba.
A inauguração integra a programação do I Conexão LES Day, iniciativa do Departamento de Economia, Administração e Sociologia (LES) que reúne atividades ao longo do dia para apresentar à comunidade ações desenvolvidas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. O evento também marca um momento de valorização da história do departamento e de aproximação entre a universidade e diferentes públicos.
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Érico da Rocha Nobre teve uma trajetória diretamente ligada à história da Economia Rural na Esalq. Segundo o histórico do LES, foi professor catedrático da área entre 1937 e 1972 e dirigiu a Escola entre 1954 e 1957. Sua atuação esteve ligada à ampliação e diversificação do ensino e ao início de pesquisas em economia e sociologia na instituição.
A ideia de criar o memorial surgiu a partir de objetos que pertenciam ao professor. Em contato com o Jornal de Piracicaba, o artista plástico Palmiro Romani contou que, ao conhecer o espaço onde parte desse material estava guardado, encontrou livros, a cadeira utilizada por Érico e uma máquina de escrever, além de outros elementos de sua trajetória. A partir daí, pensou em reunir esse acervo em uma composição que também incorporasse um retrato do professor.
“Eu pensei: ‘E se a gente fizesse uma estante?’ Então desenhei a estrutura, fiz a figura dele e chamei o Marcelo Guidotti, que é um arquiteto e também faz parte do INPARO. A ideia foi criar uma espécie de memorial da época em que o Érico trabalhou na Esalq”, contou Palmiro. Segundo ele, o objetivo era resgatar não apenas os objetos, mas o período em que o professor esteve na instituição.
O conceito central da obra é a passagem do tempo. “O que eu pensei em representar foi o tempo que passou. Porque, senão, essa memória vai morrer. Como começou? Quem começou?”, afirmou o artista. O retrato de Érico que integra o espaço foi realizado por Palmiro em uma linguagem contemporânea.
O projeto foi concebido pelo Instituto Palmiro Romani (INPARO), em conjunto com o Via Viva Urbanismo. Também em contato com o Jornal de Piracicaba, o arquiteto Marcelo Guidotti explicou que a composição reúne cadeira, máquina de escrever, livros e documentos históricos. “Cada peça deixa de ser apenas um objeto preservado e passa a funcionar como testemunho de sua atuação intelectual e acadêmica”, afirmou.
De acordo com Guidotti, o projeto adota uma linguagem sóbria, com iluminação e organização expositiva pensadas para valorizar o acervo sem competir com os objetos. “A intenção é justamente essa: preservar não apenas os objetos ligados ao professor Érico, mas também o significado de sua trajetória, mantendo essa memória viva e acessível às novas gerações da ESALQ”, explicou.
A inauguração terá ainda a presença de um familiar de Érico. Segundo Palmiro, o neto do professor participará da cerimônia. O Memorial Érico da Rocha Nobre será apresentado às 9h desta quarta-feira, dentro da programação do I Conexão LES Day, que segue ao longo do dia com atividades relacionadas ao Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq.