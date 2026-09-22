O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a soberania dos países e criticou o que classificou como tentativas de interferência estrangeira em processos políticos nacionais. O discurso foi realizado nesta terça-feira (22), durante a abertura da 81ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

Ao abordar a situação da América Latina e do Caribe, Lula afirmou que a proximidade geográfica com os Estados Unidos coloca a região diante de pressões relacionadas à atuação de grandes potências.

VEJA MAIS :