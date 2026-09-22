Uma carreta carregada com cascalho invadiu o canteiro central da Rodovia do Açúcar, no acesso 159, sentido Americana, após o motorista tentar desviar de veículos que estavam parados por causa de outro acidente.

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Segundo informações, o primeiro acidente envolveu um Volkswagen Gol prata, que saiu da pista e foi parar no canteiro central. O motorista recusou atendimento médico.