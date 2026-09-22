Uma carreta carregada com cascalho invadiu o canteiro central da Rodovia do Açúcar, no acesso 159, sentido Americana, após o motorista tentar desviar de veículos que estavam parados por causa de outro acidente.
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Segundo informações, o primeiro acidente envolveu um Volkswagen Gol prata, que saiu da pista e foi parar no canteiro central. O motorista recusou atendimento médico.
Enquanto o resgate atendia a ocorrência, o trânsito ficou lento. O motorista da carreta percebeu os veículos parados e desviou para o canteiro para evitar uma batida.
Na manobra, a traseira da carreta atingiu uma estrutura às margens da rodovia, e parte da carga de cascalho foi afetada. O caminhoneiro não ficou ferido.
Uma faixa precisou ser interditada e o trânsito ficou lento no trecho. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada.