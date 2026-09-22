A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (21) o registro do Etcamah, medicamento oral à base de camizestranto para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama localmente avançado ou metastático. A autorização contempla casos específicos em que o tumor apresenta receptor de estrogênio positivo, é negativo para HER2 e desenvolveu mutação no gene ESR1 durante o tratamento hormonal.

O medicamento pertence a uma nova geração de terapias chamadas degradadores seletivos do receptor de estrogênio. Na prática, o camizestranto bloqueia o receptor de estrogênio e favorece sua degradação dentro das células tumorais. Como alguns tumores de mama dependem desse hormônio para crescer, a ação do medicamento busca reduzir a atividade relacionada ao estrogênio.