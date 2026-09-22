Um modelo de travesseiro com formato anatômico voltado para a região do pescoço tem ganhado espaço entre consumidores que procuram mais conforto durante o sono. O chamado travesseiro cervical é desenvolvido para manter a cabeça e o pescoço em uma posição mais alinhada durante o período de descanso.
O produto comercializado pela Naturalli utiliza espuma viscoelástica e possui um desenho com áreas de diferentes alturas, pensado para acomodar a cabeça e oferecer suporte à região cervical. A proposta é proporcionar uma posição mais adequada durante o sono, especialmente para quem costuma dormir de lado ou de costas.
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COMO FUNCIONA
O formato do travesseiro é diferente dos modelos tradicionais. A estrutura apresenta uma área mais elevada para apoiar o pescoço e outra destinada ao posicionamento da cabeça. A ideia é evitar que a cabeça fique excessivamente inclinada para cima ou para baixo.
A escolha do travesseiro, porém, depende também da posição em que cada pessoa dorme, do tamanho do corpo e das características individuais. Um modelo confortável para uma pessoa pode não oferecer o mesmo resultado para outra.
CONFORTO E POSTURA
Manter uma posição adequada durante o sono pode contribuir para o conforto e diminuir sobrecargas musculares causadas por posturas inadequadas. O travesseiro, no entanto, não deve ser considerado um tratamento para doenças ou problemas da coluna.
A própria página comercial do produto ressalta que o travesseiro não trata doenças. Por isso, pessoas que apresentam dores frequentes ou persistentes no pescoço devem procurar avaliação de um profissional de saúde.
PRODUTO É VENDIDO PELA INTERNET
O travesseiro cervical é comercializado pela internet e a página de venda apresenta características do produto, condições promocionais e depoimentos de consumidores. A oferta anunciada inclui período de teste e desconto, condições que podem sofrer alterações conforme a campanha comercial.
Antes da compra, especialistas recomendam observar as medidas do produto, material utilizado, política de troca e devolução e informações sobre a empresa responsável pela venda.