Um modelo de travesseiro com formato anatômico voltado para a região do pescoço tem ganhado espaço entre consumidores que procuram mais conforto durante o sono. O chamado travesseiro cervical é desenvolvido para manter a cabeça e o pescoço em uma posição mais alinhada durante o período de descanso.

O produto comercializado pela Naturalli utiliza espuma viscoelástica e possui um desenho com áreas de diferentes alturas, pensado para acomodar a cabeça e oferecer suporte à região cervical. A proposta é proporcionar uma posição mais adequada durante o sono, especialmente para quem costuma dormir de lado ou de costas.

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