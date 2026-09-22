Estar em um lugar considerado seguro pode ter relação com a forma como o cérebro e a saúde mental de pré-adolescentes se desenvolvem. Um estudo publicado na revista Developmental Cognitive Neuroscience encontrou associação entre a percepção de segurança no bairro e indicadores de cognição, saúde mental e estrutura cerebral em quase 12 mil jovens dos Estados Unidos.

A pesquisa acompanhou 11.865 participantes entre os 9 e 10 anos e novamente aos 11 ou 12 anos. Os pesquisadores reuniram respostas sobre a percepção de segurança da vizinhança, informações sobre violência registrada, testes de habilidades cognitivas e exames de ressonância magnética. O objetivo foi observar como esses diferentes fatores se relacionavam ao longo do desenvolvimento.

Entre os participantes que percebiam o bairro como menos seguro, apareceram mais sintomas relacionados à saúde mental e desempenho inferior em avaliações cognitivas. A maior percepção de segurança, por outro lado, esteve associada a melhor desempenho nos testes e a maior volume da amígdala direita, região cerebral envolvida no processamento de emoções e ameaças.