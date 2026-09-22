O tratamento da insônia ganhará uma nova alternativa no Brasil. O Dayvigo, nome comercial do lemborexante, já recebeu registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e será comercializado pela Eurofarma em parceria com a farmacêutica japonesa Eisai. A previsão mais recente divulgada pela Eurofarma aponta chegada ao mercado brasileiro até o início de 2027.

O medicamento pertence à classe dos antagonistas duplos dos receptores de orexina, conhecida pela sigla DORA. Seu mecanismo é diferente do utilizado por medicamentos tradicionais para insônia, como o zolpidem: em vez de atuar diretamente aumentando a atividade de sistemas que reduzem a atividade cerebral, o lemborexante interfere na sinalização relacionada à manutenção da vigília.

A proposta é reduzir o estímulo que ajuda a manter o cérebro em estado de alerta e, com isso, facilitar tanto o início quanto a manutenção do sono. O produto é indicado pela Anvisa para adultos com insônia caracterizada por dificuldade para adormecer ou permanecer dormindo. A agência recomenda que o tratamento seja feito na menor dose e pelo menor período clinicamente indicado.