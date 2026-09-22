Aproximadamente 150 pessoas participaram do Feirão da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência (PCDs), realizado nesta segunda-feira (21), em Piracicaba. A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência.
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OPORTUNIDADES
Durante o evento, os participantes puderam se candidatar a oportunidades de trabalho destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Empresas também fizeram a captação de candidatos para a formação de um banco de currículos.
Entre as vagas disponíveis estavam oportunidades nas áreas de produção, administração, reposição e outras funções. O atendimento contou ainda com tradutores de Libras para facilitar a comunicação entre candidatos e representantes das empresas.
EM BUSCA DE UMA VAGA
Uma das participantes foi Janaína Nascimento Ribeiro Gonçalves, de 33 anos, que é surda e busca uma oportunidade na área de produção. Formada em Administração de Empresas, ela levou cerca de dez currículos para entregar durante o evento. Janaína soube do feirão por meio do WhatsApp e avaliou como positiva a concentração das oportunidades em um único local.
Suele Maryana Pinto, de 24 anos, estudante de Administração de Empresas, também participou da ação em busca de uma vaga na área administrativa. Ela contou que procura emprego desde março e soube do evento pelas redes sociais e pelo site da Prefeitura.
MUTIRÃO DE LAUDOS
Além do feirão, foi realizado no mesmo dia um Mutirão de Laudos, que atendeu 33 pessoas previamente inscritas. A ação teve como objetivo facilitar o acesso ao laudo caracterizador da deficiência, documento utilizado no processo de contratação e na garantia de direitos no mercado de trabalho.
Os participantes apresentaram documentos como laudos, exames e receituários antigos, que auxiliaram na avaliação e caracterização da deficiência.