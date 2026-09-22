Aproximadamente 150 pessoas participaram do Feirão da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência (PCDs), realizado nesta segunda-feira (21), em Piracicaba. A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência.

Durante o evento, os participantes puderam se candidatar a oportunidades de trabalho destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Empresas também fizeram a captação de candidatos para a formação de um banco de currículos.

Entre as vagas disponíveis estavam oportunidades nas áreas de produção, administração, reposição e outras funções. O atendimento contou ainda com tradutores de Libras para facilitar a comunicação entre candidatos e representantes das empresas.

EM BUSCA DE UMA VAGA