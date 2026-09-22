Um jato executivo avaliado em cerca de R$ 74,2 milhões, segundo informações divulgadas pelo Grupo Globo, passou a chamar atenção após imagens mostrarem o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a esposa, Viviane Barci de Moraes, desembarcando da aeronave no Rio de Janeiro. O vídeo, divulgado em 20 de setembro, registra o casal saindo do avião em agosto de 2025. A aeronave é um Legacy 650 ligado à Prime You, empresa que teve o ex-banqueiro Daniel Vorcaro como sócio.
O modelo é apresentado pela Prime You como uma das aeronaves de maior porte de sua frota. Segundo informações divulgadas pela companhia e reproduzidas pela CNN Brasil, o Legacy 650 pode transportar 13 passageiros e três tripulantes, além de alcançar até 6.780 quilômetros sem escala. Essas características permitem, por exemplo, realizar voos de longa distância, como São Paulo-Miami, sem necessidade de parada.
O valor do avião é diferente do custo de uma viagem. Uma cotação localizada pela CNN Brasil para um Legacy 650 no trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro chegou a US$ 68,58 mil, equivalente a aproximadamente R$ 350,4 mil na conversão utilizada pela reportagem. O preço é uma referência para um voo semelhante e não comprova quanto foi efetivamente pago pelo deslocamento de Moraes e da esposa.
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O que foi informado sobre os voos
O escritório Barci de Moraes informou que contrata serviços de táxi aéreo de diferentes empresas e confirmou que a Prime Aviation, atualmente denominada Prime You, está entre as companhias utilizadas. Segundo o escritório, em nenhum dos voos realizados por integrantes da banca em aeronaves da empresa esteve presente Daniel Vorcaro ou outra pessoa de fora do escritório. A manifestação também confirmou que, em determinadas viagens, Viviane foi acompanhada pelo marido.
O episódio ocorre em meio à divulgação de documentos e mensagens apreendidos pela Polícia Federal no caso envolvendo o Banco Master. Segundo informações publicadas pela Folha de S.Paulo, o material inclui referências a um contrato de aproximadamente R$ 131 milhões firmado entre o banco e o escritório de Viviane. Também foi identificada uma segunda proposta, de R$ 50 milhões, que previa o uso de cotas de um jato e de um helicóptero como parte do pagamento. O escritório informou que esse segundo contrato não chegou a ser assinado.
As informações sobre as aeronaves também se somam a registros anteriores sobre a relação entre Moraes e Vorcaro. Em março, o gabinete do ministro havia negado que ele tivesse viajado em aviões de Vorcaro ou na companhia do ex-banqueiro. Documentos posteriormente analisados pela PF passaram a registrar outras informações sobre encontros, contratos e deslocamentos. A própria investigação ressalta, em diferentes pontos, que a existência de mensagens ou pedidos não significa necessariamente que todas as solicitações tenham sido atendidas.