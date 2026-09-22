Um jato executivo avaliado em cerca de R$ 74,2 milhões, segundo informações divulgadas pelo Grupo Globo, passou a chamar atenção após imagens mostrarem o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a esposa, Viviane Barci de Moraes, desembarcando da aeronave no Rio de Janeiro. O vídeo, divulgado em 20 de setembro, registra o casal saindo do avião em agosto de 2025. A aeronave é um Legacy 650 ligado à Prime You, empresa que teve o ex-banqueiro Daniel Vorcaro como sócio.

O modelo é apresentado pela Prime You como uma das aeronaves de maior porte de sua frota. Segundo informações divulgadas pela companhia e reproduzidas pela CNN Brasil, o Legacy 650 pode transportar 13 passageiros e três tripulantes, além de alcançar até 6.780 quilômetros sem escala. Essas características permitem, por exemplo, realizar voos de longa distância, como São Paulo-Miami, sem necessidade de parada.

O valor do avião é diferente do custo de uma viagem. Uma cotação localizada pela CNN Brasil para um Legacy 650 no trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro chegou a US$ 68,58 mil, equivalente a aproximadamente R$ 350,4 mil na conversão utilizada pela reportagem. O preço é uma referência para um voo semelhante e não comprova quanto foi efetivamente pago pelo deslocamento de Moraes e da esposa.