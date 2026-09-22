22 de setembro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Conheça candidatos de Piracicaba, perfis e gastos de campanha

Por Da Redação |
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TSE
Brasileiros vão às urnas em 4 de outubro
Brasileiros vão às urnas em 4 de outubro

Piracicaba tem 19 candidatos disputando a Assembleia Legislativa de São Paulo e a Câmara Federal:

DEPUTADOS (A) ESTADUAL

*Claudia Bueno (Missão)
*Delegada Olívia Fonseca (MDB)
*Dr. Paulo Serra (podemos)
*Josef Borges (PP)
*Paty Chiarini (Avante)
*Paulo Camolesi (PSB)
*André Bandeira (PSDB)
*Renan Paes (PL)
*Alex Madureira (PL)
*Professora Bebel (PT)
*Wagner Oliveira (Wagnão) (PSD)


DEPUTADOS (A) FEDERAL

*Luis Bena (Missão)
*Barjas Negri* (PSD)
*Paulo Campos (Solidariedade)
*Rai de Almeida (PT)
*Erica Gorga (PRD)
*Sergio Pacheco (União Brasil)
*Vanessa Stocco Botam (PL)
* Nancy Thame (PV)

O JP fez levantamento sobre seus perfis, declaração de bens e gastos de campanha.

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