Piracicaba tem 19 candidatos disputando a Assembleia Legislativa de São Paulo e a Câmara Federal:
DEPUTADOS (A) ESTADUAL
*Claudia Bueno (Missão)
*Delegada Olívia Fonseca (MDB)
*Dr. Paulo Serra (podemos)
*Josef Borges (PP)
*Paty Chiarini (Avante)
*Paulo Camolesi (PSB)
*André Bandeira (PSDB)
*Renan Paes (PL)
*Alex Madureira (PL)
*Professora Bebel (PT)
*Wagner Oliveira (Wagnão) (PSD)
DEPUTADOS (A) FEDERAL
*Luis Bena (Missão)
*Barjas Negri* (PSD)
*Paulo Campos (Solidariedade)
*Rai de Almeida (PT)
*Erica Gorga (PRD)
*Sergio Pacheco (União Brasil)
*Vanessa Stocco Botam (PL)
* Nancy Thame (PV)
O JP fez levantamento sobre seus perfis, declaração de bens e gastos de campanha.